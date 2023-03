A dinâmica do Jogo da Discórdia desta semana movimentou a Casa mais vigiada do Brasil. Cada brother deveria montar o pódio que gostaria que chegasse na final, e depois, deveriam escolher, dos pódios dos outros jogadores, aquele que julgava mais fraco no jogo para receber um castigo. As opções para punições eram tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo. Depois da dinâmica, a casa pegou fogo com briga generalizada, grupos rachados, choro e gritaria.

Durante o jogo

MC Guimê e Ricardo, a única dupla na dinâmica, começaram apontando o nome de Key Alves como a parte fraca do grupo de Domitila Barros e Cezar. O cantor disse que a jogadora de vôlei “acabou tropeçando na própria arrogância”. Guimê fala do jogo sujo de Key e disse ainda que a sister se mantém na sua zona de conforto. Por sua vez, a jogadora rebate a acusação de jogo sujo e nega que agiu com soberba durante a competição. “Verdades que a gente vai saber lá fora”, se defendeu.

O pódio formado por Cezar, Domitila e Key escolheu Marvvila como ponto fraco do trio com Gabriel Santana e Sarah Aline. A sister foi apontada por Cezar como traidora e teve sua postura criticada durante a formação do oitavo paredão. “Você teve a oportunidade de tirar a Sarah do Paredão, porque a Sarah foi colocada para proteger você. Você falou que não poderia fazer nada, mas você poderia. Você não foi fiel à sua amiga e foi traidora nesse momento", resumiu Cezar.

Na vez do trio Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila, eles deram o troco em Cezar, trazendo a pauta da formação do Paredão de volta. Apesar dos ataques, Cezar não voltou atrás de nenhum posicionamento seu. Ele disse que Marvvila votou em Larissa porque quis. O voto foi decidido em grupo e a sister teria aceitado. “Se a Sarah está no Paredão hoje é porque você não virou para o Fred e falou: 'Não me proteja, não bote minha amiga no Paredão no meu lugar'. Você não teve essa coragem”, reafirmou.

Sarah e Fred

Uma das tretas mais acaloradas da noite foi entre Sarah e Fred. A psicóloga criticou a indicação do jornalista enquanto líder. Fred retrucou questionando as alianças da sister: "Olha a quem vocês se apegaram, olha o que eles fizeram com a Marvvila. Põe a mão na consciência”. Depois desse ponto, a discussão ficou tão intensa que Tadeu Schmidt precisou parar os brothers.

Key Alves e Bruna Griphao

O trio Bruna, Fred e Larissa apontou Key como o ponto fraco de seu grupo. A jogadora de vôlei se estressou quando Bruna disse que ela se aproveita do momento de fraqueza dos outros, e aí começou uma briga entre as sisters. A atriz mencionou a discussão que ela teve com Ricardo, momento em que Key teria se aproveitado para “aparecer”. Mesmo após o tempo de discussão ter acabado, Griphao diz a Key: “Você se meteu numa briga que não era sua para botar o dedo na minha cara”.

Em certo ponto, Larissa entra na discussão, reforçando o posicionamento de Bruna. A personal diz que a atleta queria ‘hypar’ entrando na discussão dos outros. Key rebateu com o questionamento: "E você, que é biscoiteira?! Se toca você, garota!".

Fred e Ricardo

Outro momento em que os climas se esquentaram no jogo foi durante a segunda rodada, quando MC Guimê e Ricardo apontaram Fred como o elo mais fraco do grupo com Bruna e Larissa. Guimê se absteve da discussão, mas Ricardo a bancou. Ele apontou o jornalista como ‘saboneteiro’ e disse que ele traiu seu grupo.

Extremamente nervoso com o que disse Ricardo, Fred rebate sem medo: "Uma pessoa extremamente insuportável, mal-educada, despreparada, desequilibrada, que levantou a voz para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então, meu querido, impossível o Brasil gostar de uma pessoa insuportável como você”. Por fim, Ricardo desafia o jornalista a se encararem num Paredão. "Se você me manda para o Paredão, você vai ter que ir junto", desafiou o biomédico.

Pós Jogo da Discórdia

Os brothers se reuniram depois da dinâmica da última segunda-feira (6) para colocar tudo em ordem. Eles queriam saber quais foram os acordos firmados entre os grupos ao longo da temporada, para saber quem ‘traiu’ quem. Cezar reforça o que disse durante a dinâmica: Fred, Larissa e Gabriel Santana negociaram um acordo de proteção mútua. Larissa negou e Gabriel disse que entendeu o que foi dito pelo jornalista como uma possibilidade futura.

"Olha como eu tô, por uma má interpretação de uma fala sua!", disparou Fred, surpreendendo Gabriel. "A culpa é minha?", questionou.

Sarah Aline também trouxe de volta o que foi dito na dinâmica. A psicóloga pediu para o jornalista parar de dizer que ele queria protegê-la, já que ela está na berlinda da semana por indicação do líder Fred. "Quando você fala ali que você está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada. Eu não quero sair daqui.”, disse a sister emparedada.

Ricardo e Fred revisitaram a treta do Jogo da Discórdia. Ricardo insiste ter ouvido do jornalista que ele votaria em membros do próprio grupo antes de votar em Gabriel Santana. Fred disse que agora sua opção de voto é Ricardo. "Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Sua palavra não vale de nada!", disse Fred.

Balanço

Depois que os ânimos se acalmaram, Larissa, Sarah Aline, Aline Wirley, Domitila e Key Alves choraram, em seus respectivos quartos, pensando em toda a roupa suja lavada publicamente. Entre lágrimas de arrependimento e de medo, os consolos vieram de Bruna Griphao e da ex-rouge, Aline Wirley.

Agora, o jogo parece mais tenso do que nunca, já que a dinâmica dos grupos estabelecida no início da temporada começam a ruir definitivamente.

