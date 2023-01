O BBB 23 começou com tudo. A atriz Bruna Griphao, do camarote, e o fazendeiro Gustavo, do grupo pipoca, se estranharam já na prova de estreia do programa, nesta segunda-feira (17), e começaram o que parece ser a primeira grande rivalidade dessa edição. A dinâmica garantiu à dupla vencedora, os brothers Fred e Ricardo, imunidade nesse início de programa.

As duplas foram escolhidas em votação do público e Gustavo ficou com a jogadora de vôlei Key Alves. Durante a prova de resistência Gustavo e Key ganharam a maioria das rodadas, mas por volta das 2h20 foi anunciado a eliminação da dupla. Foi aí que a treta começou. A atriz Bruna Griphao debochou dos dois com comentário: "Chocante. Impactante. Emocionante. Eletrizante", de forma irônica.

Veja o momento que Bruna faz os comentários que dão início à treta:

a bruna debochando da eliminação do casal quartel kkkkk A MAIOR #BBB23

Chama o VAR

No entanto uma reviravolta estava por vir. Alguns minutos depois da eliminação uma revisão da prova constatou que a dupla Gustavo e Key não quebraram as regras e foram convocados para retornar à prova. Aí o fazendeiro não deixou passar a chance de responder Bruna e quando voltou para a arena de competição disse: "O caubói voltou! Chupa, Bruna!". Bruna respondeu com um xingamento.

Na sequência, a Bruna, que formou dupla com a pipoca Larissa, disse à parceira que Gustavo é muito bom de prova. "Ele é muito bom. Estou com raiva. Vontade de esfolar a cara dele". Depois de um novo xingamento, acrescentou: “A gente vai conseguir".

Se cada resultado conta nas rivalidades, Bruna saiu na frente. Ela e Larissa não venceram a prova de imunidade, mas ficaram entre as três últimas duplas da prova. As formações que resistiram foram: Gabriel Santana e Sarah Aline; Bruna Griphao e Larissa; e Fred e Ricardo.