Antônio Cara de Sapato e sua dupla, Amanda, venceram a prova do líder da Chevrolet na noite desta quinta-feira (26). Durante a madrugada, o brother conversou com seu grupo sobre suas prováveis indicações ao próximo paredão, que será formado no próximo domingo (29).

Na sala do BBB 23, os confinados revelaram suas opções e Ricardo comenta: "Domitila puxa Fred ou Bruna por causa da confusão...". Já Cara de Sapato revela quem pensa em indicar: "Eu vou botar o Cris ou o Black (Cezar)". Ricardo, então, conta que está focado na Prova do Anjo, porque é muito provável que ele traga a autoimunidade.

Em outra conversa, com Amanda e Bruno, o novo líder releva mais uma opção de voto. "Minha primeira opção é o Cris e a Marvvila, por causa do Cris. Eu não tenho treta com ninguém", diz ele. Amanda, então, diz que sua opção é a mesma, apesar de não ter problemas com ninguém. O lutador de MMA começa a pensar na sua segunda opção e diz que não tem nenhuma decisão oficial.

Prova do Líder

Os brothers, divididos em duplas, tinham que montar um quebra-cabeças. Para isso, um integrante da dupla deveria arremessar bolinhas para destravar três peças presas à parede. Ao conseguir destravar, ele tinha que correr até o outro brother para entregar as peças. O segundo integrante da dupla tinha que passar pela parte traseira do veículo Chevrolet e, logo após, montar o quebra cabeças.

Amanda e Sapato venceram a prova e tentaram a sorte para decidir qual dos dois levaria o veiculo. Quem levou o automóvel foi Sapato, que ficou com a liderança da semana, e sua dupla, Amanda, ganhou a imunidade.

Cara de Sapato escolheu seu grupo VIP: Ele, Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula. Já na Xepa estão: Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila, Key Alves, Gabriel Santana, Gabriel, Tina, Cristian, Cezar, Gustavo, Ricardo e Sarah Aline.