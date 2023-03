A noite da última terça-feira (7) no Big Brother foi marcada pela eliminação de Key Alves. A jogadora de vôlei foi eliminada com 56,76% dos votos no Paredão com Domitila Barros e Sarah Aline. Logo após a saída da sister, aliados choram e os adversários celebram. A cada eliminação que passa, a unidade dos grupos formados no início do jogo se desfaz.

Após a saída de Key, Fred celebrou o sucesso de sua estratégia. Em conversa com Bruna Griphao, o jornalista revela que a ideia de formar uma berlinda apenas com membros do quarto do Fundo do Mar foi um sucesso. “Acertamos. Foi muito mais doído do que eu imaginava, mas o plano deu certo”, disse.

Enquanto isso, os jogadores que dividiam quarto com Key sofrem com a saída da sister. Essa eliminação indica a diminuição da influência do grupo do Fundo do Mar como um todo no jogo. Domitila, aos prantos, desabafa com Cezar: “Vai ser muito difícil, Black. Se já era difícil, vai ser muito difícil”. Black, por sua vez, também cai no choro. “A gente se aproximou e ficou muito próximo. Eu nunca tive um amigo aqui”, lamentou a eliminação de Key Alves.

Novas alianças

Ricardo se mudou para o quarto do Fundo do Mar pouco antes da eliminação. O brother parabenizou Domitila pela permanência na casa, e recebeu provocação da sister. “Cinco Paredões. Estou contando com você para fazer justiça nessa casa”, disse a modelo. A sister espera poder contar com o voto de Ricardo para mandar outro jogador para a berlinda, evitando que ela seja indicada novamente.

Ricardo começa a conversar com os colegas do novo quarto, e parece estar em sintonia com o que querem os jogadores do Fundo do Mar. Em conversa com Domitila, Cezar, Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila, Ricardo conta na ponta dos dedos quais os brothers que ainda não encararam um Paredão. O momento é de recalcular rotas e estratégias. Larissa e Bruna Griphao parecem se tornar alvos do grupo, apesar das brigas entre Fred e Ricardo.

Do outro lado

No Quarto Deserto, a saída de Ricardo repercutiu. MC Guimê, Amanda e Cara de Sapato conversavam sobre os novos rumos do jogo e também sobre o posicionamento do biomédico. Guimê e Amanda confessaram que, apesar de tudo, eles têm empatia pelo brother. Sapato não escondeu os embates que tem tido com Ricardo, mas afirmou não votar nele no próximo Paredão.

Numa outra conversa, agora com Bruna Griphao, Fred, Larissa e Amanda, MC Guimê busca opções de voto para o grupo para a próxima berlinda. Os nomes de Domitila e Cezar voltaram a circular na roda. O cantor apontou Black como “influenciável” e questionou os posicionamentos do brother no início do jogo. “Esse cara não se posicionou uma vez certo aqui no game pra mim", disse MC Guimê.

Treta consolidada

Os embates que Fred e Ricardo começaram nos últimos dias parecem estar longe do fim. De aliados à rivais: Fred disse não ter medo de encarar uma berlinda com o biomédico.

Em outro momento, Ricardo havia desafiado o jornalista a encarar um Paredão com ele para ver quem estava certo sobre a briga entre os dois. Fred teria ou não traído seu grupo ao fazer acordos com membros do grupo rival? O público vai decidir isso, caso se forme a berlinda entre os dois brothers.

Quarto Branco

Uma nova dinâmica vai começar no jogo nesta quarta-feira (8), o Quarto Branco. Dois brothers entram no cômodo para disputar uma imunidade nesta semana. O perdedor vai direto para o Paredão. Para decidir quem ia para a disputa, foi colocado um botão misterioso na área externa: quem apertasse primeiro iria direto para o Quarto Branco, escolhendo um outro brother para levar consigo. Domitila Barros apertou o botão misterioso e escolheu levar Fred para o Quarto Branco. Vale lembrar que, quem perder a dinâmica, não vai ter direito à prova bate e volta.

