O BBB 23 promete trazer mudanças no formato do jogo. Além da casa de vidro antes do anúncio dos participantes, o reality contará com mais novidades, entre elas o 'card do poder' e uma central de controle do líder.

O 'card do poder' também será conhecido como 'Poder Coringa', e funcionará como uma espécie de leilão antes da compra da semana. A produção dará um privilégio diferente por semana, e cada jogador irá ao confessionário dizer quantas estalecas estará disposto a pagar pelo benefício. As vantagens na berlinda serão diversas e vai valer de tudo para conseguir, desde correr para chegar antes de todos no confessionário até manter segredo sobre quantas estalecas colocou à disposição.

Ainda nesta edição, o líder de cada semana terá mais um privilégio. Além do quarto privado, imunidade na votação, a indicação direta ao paredão e definição de Vip e Xepa, o líder terá uma central de controle. Nesta central, o jogador que conquistar a liderança da semana terá diversos comandos que darão a ele uma visão diferenciada e privilegiada do que acontece na casa. O líder poderá saber quantos votos recebeu até tal momento do jogo, além de conseguir ver o que rola no resto da casa e poder acordar os outros brothers no momento que desejar.

Esses novos privilégios prometem mexer ainda mais com a dinâmica do jogo, e deixar os brothers ainda mais sedentos pela vitória a cada semana, além de exigir mais de cada um com o passar do tempo no game.

O BBB 23 tem início na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro. Nesta quinta-feira (12) acontece o 'Big Day', com o anúncio dos 20 participantes da edição.

