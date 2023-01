A noite na casa mais vigiada do Brasil foi agitada depois da formação de paredão no último domingo (29). A participante Domitila Barros mencionou a relação da atriz Bruna Griphao e do modelo Gabriel Tavares ao vivo, para justificar sua permanência no programa.

Após a formação de paredão, a sister Bruna disse a alguns brothers que se incomodou quando a ativista social falou que não queria fazer “apologia a relacionamentos abusivos” durante sua defesa. Na semana passada, Tadeu Schmidt falou sobre alguns limites que estavam próximos de serem ultrapassados, se referindo ao casal.

Bruna associou a fala de Domitila à relação dela com Gabriel. A atriz relembra conversas que teve com a sister emparedada, onde Domitila dizia: “Eu não queria te vitimizar mais”. Depois disso, Gabriel comentou que iria falar com Domitila sobre o que aconteceu, mas Bruna disse que ela mesmo iria abordar a ativista social. “Ninguém precisa comprar minhas brigas”, afirmou.

Alguns minutos depois da conversa com Bruna no quarto, Gabriel foi questionar a sister emparedada. “Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram? Você acha legal?”, perguntou o modelo. Domitila se propõe a conversar sobre o assunto, mas queria fazer com calma, para que não caísse numa “isca” de Gabriel. O modelo também está no paredão.

Respondendo aos questionamentos de Gabriel, Domitila diz que “quer que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor". "É sobre você e suas atitudes”, comentou. O modelo repete seu questionamento e a sister é mais direta: “Respondi uma pergunta direcionada a mim”.

No meio desse diálogo, Bruna, que disse poucos minutos antes que resolveria sozinha a questão, tenta separar Gabriel de Domitila e, sem sucesso, se afasta. O paredão formado na noite do último domingo (29) é entre Gabriel, Domitila e Cezar Black.

