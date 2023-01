A cantora Aline Wirley, que fez sucesso com o grupo Rouge, foi confirmada como uma das participantes do Camarote no BBB 23. Ela tem 41 anos e vem de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo e quer que as pessoas conheçam tudo de sua personalidade.

Veja a página especial especial do BBB no jornal O Popular

"Gosto de viver, gosta de ser feliz de tomar bons drinks. As pessoas me conhecem pelas redes sociais, mas só uma parte de mim. Eu quero que elas conheçam tudo o que eu sou" disse Aline

A participante anunciada na manhã desta quinta-feira (12) durante a programação da Rede Globo, admitiu ter medos, mas isso não vai impedir ela de viver essa experiência do BBB. "Medos? Muitos, mas não vou deixar de ir. De viver" prometeu a cantora.

A sister já quis ser freira e tem várias tatuagens pelo corpo, uma delas em homenagem ao grupo Rouge, grupo que começou em 2002 e fez grande sucesso em todo o país.

