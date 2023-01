Atriz de 23 anos foi a segunda participante do grupo camarote do Big Brother Brasil 2023, divulgada nesta quinta-feira (12). Bruna Griphao mora no Rio de Janeiro e já teve papéis em várias novelas globais, entre elas, Avenida Brasil, Orgulho e Paixão, Haja Coração e Nos Tempos do Imperador.

A família de Bruna é de origem grega e seu nome artístico é uma junção do seu sobrenome, Grigoriadis Orphao. Ela contou que escolheu o nome artístico quando tinha 12 anos e hoje se arrepende da escolha, mas se acostumou apesar de não gostar.

A paixão pela televisão começou por causa da Xuxa e logo na primeira aula de teatro, ainda na escola, o professor reconheceu o talento da sister e incentivou os pais a investirem na carreira artística da filha.

Com procedimentos estéticos na boca, ela agora pensa em fazer uma plástica no nariz e se considera uma pessoa muito diferente pessoalmente do que aparenta na internet. “Eu aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu passo uma imagem de ser uma mulher muito sensual. Só que não. Sou bem da bagaça" brica a atriz.

Bruna também já foi atleta de natação pelo Fluminense, teve um joelho operado depois de se machucar jogando futevôlei e se arrisca a cantar e desenhar. A atriz chegou a ganhar um prêmio de pintura a óleo.

Bruna se considera uma pessoa muito imediatista e intensa, "um pouco além da conta até". E está entrando no BBB para mostrar sua força e para que o público possa conhecer melhor e ver quem ela é de verdade.

