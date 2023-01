A modelo e ativista social, Domitila Barros, de 38 anos, é do Recife e foi a primeira imigrante e primeira negra eleita Miss Alemanha em 100 anos de história do concurso. Ela foi confirmada no camarote da casa mais vigiada do Brasil.

Nascida no Recife, Domitila Barros se formou em Serviço Social, fez mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Europa. Por seu engajamento em causas sociais foi reconhecida pela Unesco. Ela virou atriz, modelo e, em 2022 se tornou a primeira imigrante e negra coroada Miss Alemanha.

Ela se considera uma pessoa muito focada e com grande desejo de vencer o jogo. E para isso não pretende deixar nada atrapalhar seu caminho.

“Minha estratégia é não formar casal para não atrapalhar meu jogo. Estou com 38 anos, é minha grande chance, voltei para o Brasil para realizar esse sonho. Imagina se chega um cara do nada e me atravessa?! Acho que nunca vou me perdoar!”, disse.

O objetivo já está traçado. "Eu quero sair com o prêmio e quero ganhar todas as provas. Sou uma pessoa muito focada, quem tem dificuldade de perder. E eu quero tudo ao mesmo tempo" disse a miss.

