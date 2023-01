A jogadora de vôlei mais seguida do mundo nas redes sociais e influenciadora digital, Key Alves também está no camarote do BBB 23. Nascida em Bauru, no interior de São Paulo e filha de caminhoneiro, ela tem uma irmã gêmea e um perfil de em plataforma paga de conteúdo adulto.

Key Alves é atleta contratada pelo Osasco e campeã sul-americana sub-18 com a Seleção Brasileira. Ela se diz realizada profissionalmente e ainda tem carreira nas redes sociais como influenciadora onde bateu a marca de 7 milhões de seguidores.

“A gente que é atleta nunca quer entrar só para participar. Então, na minha cabeça, é um campeonato. Vai ser como se estivesse recebendo uma medalha, igual recebi na Seleção. Quero ser campeã”, deixou claro a jogadora.

O pai de Key, foi jogador profissional de futebol e se aposentou quando a esposa ficou grávida dela e da irmã gêmea, Keyt. Ela tem uma irmã mais velha, Keysi, que foi jogadora de vôlei e hoje trabalha como fisioterapeuta.

“Meu primeiro time foi o Araraquara. Em seguida, cheguei à Seleção Paulista, que me abriu portas, e acabei indo para times de grande estrutura: Sesi, Pinheiros e Osasco, que é onde jogo atualmente. No meio disso tudo, tive o convite para a Seleção Brasileira Sub-18. Em 2018, disputamos o Campeonato Sul-Americano e fomos campeãs, foi um sonho. E ainda ganhei o prêmio individual de melhor líbero da América do Sul. Em seguida, foi só crescimento”, contou Key.

No início da carreira ela conta que teve muitas dificuldades. “O primeiro time não tinha tanta estrutura e tive situações em que passei fome, já pedi dinheiro na rua”, disse.

