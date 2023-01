O jornalista e influencer Fred, de 33 anos, é mais um nome confirmado do camarote do BBB 23. Conhecido na internet principalmente pelos desafios que faz com grandes nomes do futebol, entre eles o melhor jogador do mundo Cristiano Ronaldo e brasileira Marta.

Nascido em São Paulo, o nome verdadeiro do Fred é Bruno, ele já foi casado com a ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa e tem um filho com ela. Fred se considera muito competitivo e vê o Big Brother como um paraíso porque vai estar jogando 24 horas por dia.

Fred disse que sempre sonhou em entrar para o BBB e chegou a se increver como pipoca. Ele já tentou ser jogador de futebol e foi animador de platéia do Domingão. Ficou conhecido na internet com o canal Desimpedidos onde apresentava mostrando curiosidades do futebol sempre com muita irreverência e humor. Por lá também faz desafios com grandes nomes do futebol.

""Lá atrás me inscrevi como pipoca e agora estou me realizando. Quero conquistar o coração de quem assiste o Big Brother", confessou Fred.

