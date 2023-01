Está todo mundo na expectativa para a estreia do BBB 23. Enquanto o programa não começa, a gente vasculha a vida dos nossos brothers e sisters, conversa com as famílias, sabe curiosidades sobre eles, aprende sobre suas tatuagens, vê todos os antes e depois, e já fica no aquecimento para a nova temporada.

Eles se preparam do lado de lá, e a gente vê agora alguns companheirinhos deles que estão na maior saudade. E, quando a gente diz companheiro, não tem nada a ver com namorado ou namorada. Vamos conhecer agora os pets dos nossos brothers e sisters!

