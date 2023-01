No Quarto Fundo do Mar do BBB 23, Domitila Barros aconselha Cristian a não se alinhar com o grupo do Quarto Deserto. “Quem está de lá querendo vir pra cá, sabe qual é o motivo? É porque eles sabem que, lá, eles não são prioridade. Aline sabe que não é prioridade lá, Bruno sabe que não é prioridade lá, o Sapato sabe”.

A modelo e ativista social continua: “No mais tardar, quando a gente sair, eles vão ser os primeiros que vão sair de lá. E eles sabem que, aqui, é mais lealdade e mais coração. (...) Pelo menos a gente trata as pessoas melhor do que essa palhaçada de lá. Ir agora pra lá no final da rota é dar um tiro no pé, no meu ponto de vista”.

A sister segue falando do outro grupo: “Esse é o melhor momento de jogar, porque eles estão totalmente... Não perdidos... Arrogantes. Cada um acha que é o bam bam bam. Se a gente conseguir se unir e fazer um jogo só, é a chance que a gente tem”. Cristian opina que os membros do outro grupo os acham fortes.