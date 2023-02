O quinto eliminado do BBB 23 foi o empresário Cristian. O gaúcho saiu da casa mais vigiada do Brasil 48,32%, disputando o Paredão contra Ricardo Alface (que ficou com 40,39%) e Fred (que teve 11,19%). Apesar da despedida, o ‘Big Boss’ programou uma semana cheia para os brothers. Serão duas provas do líder, seguidas de duas formações de Paredão e, claro, duas eliminações.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.​

A eliminação

A saída de Cristian repercutiu tanto na casa quanto nas redes sociais devido às suas estratégias envolvendo ambos grupos da casa. Na última semana, Cristian foi pego pelos brothers trocando informações entre os grupos dos dois quartos.

Assim que foi descoberto, o empresário ganhou o apelido de ‘traidor’ e logo na sequência o pessoal do Quarto do Fundo do Mar perdeu sua força enquanto grupo na casa. Depois, os jogadores se dedicaram a mapear toda movimentação de Cristian para ver quem estava envolvido na ‘traição’. Alguns brother entraram no radar.

"Ele podia ter assumido a bronca e ter falado antes. 'Você, você e você sabiam e foram coniventes, sim'. Ele não fez isso porque ficou com medo, de expor", Ricardo resumiu a situação durante uma conversa com Sarah Aline. Os brothers acreditam que Key e Gustavo sabiam das estratégias de Cristian, mas que todos ficaram calados para se proteger.

Fora da casa, Cristian ouve conversas entre Key e Gustavo e se decepciona com a postura do casal. “Se tiraram da reta”, afirmou o empresário ao ver vídeo do casal comentando suas estratégias.

Próximos alvos

No Quarto do Líder, Key, Gustavo e Cezar usam um dos cards para espiar conversa de MC Guimê com os outros brothers no gramado. O cantor falava das estratégias de Key. A jogadora de vôlei disse que não consegue mais olhar na cara do cantor.

Após ouvirem a conversa de Guimê, o trio decidiu que o brother será seu alvo na próxima votação. Segundo a análise do grupo do Quarto do Líder, Gabriel Santana, Domitila e Fred Nicácio podem ser os alvos da casa como um todo.

Os desafetos são recíprocos. Da mesma forma, MC Guimê disse que seu voto hoje seria no cowboy (Gustavo).

Poder Supremo

Nessa semana, a rotina da casa será intensa. O big fone vai tocar na tarde desta quinta-feira (23), e quem atender vai ganhar o Poder Supremo, que Tadeu disse que só iria explicar posteriormente.

No mesmo dia, acontece a prova do líder e também a formação de paredão, com dinâmica ainda secreta. No sábado (25) acontece a eliminação e, junto dela, ao vivo, vem outra chamada no Big Fone.

Sem ritmo para descanso, a prova do líder e do anjo para a formação do paredão seguinte já vem no próximo domingo (26). Nessa dinâmica, existe prova de bate-volta para formação do Paredão. A próxima eliminação acontece normalmente na terça-feira seguinte (28).

Tadeu prometeu explicar ao vivo desta quarta-feira (22) mais detalhes sobre a dinâmica da semana.

Leia também:

- bbb23: Cristian é o eliminado da semana com 48,32% dos votos

- BBB 23: Após fala de Fred Nicácio, conheça museus sobre a escravidão no Brasil