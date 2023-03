A casa do Big Brother Brasil ficou agitada depois da sétima eliminação desta temporada, na noite da última terça-feira (28). O médico Fred Nicácio perdeu a disputa contra Cara de Sapato e Cezar e saiu da Casa, deixando apenas 14 brothers no jogo. A eliminação de Nicácio puxou novas estratégias em ambos os quartos.

Casa dividida

Enquanto os brothers do Quarto Deserto comemoravam a saída do médico e a vitória de Cara de Sapato nesse Paredão, os jogadores do Quarto Fundo do Mar precisaram recalcular suas rotas e apontar novos alvos para votação.

Cara de Sapato, MC Guimê, Fred, Aline Wirley, Amanda e os outros brothers do Quarto Deserto começaram uma comemoração ainda no jardim e continuaram dentro da casa. Com muita gritaria, choro e música o grupo, que agora é maioria na casa, celebrou a vitória coletiva. A permanência do lutador na Casa puxou brincadeira de seus aliados. “Supera!” brincavam com Cara de Sapato, fazendo referência ao discurso de Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Já para o grupo do Quarto do Fundo do Mar, a situação não era tão boa. Domitila Barros parabenizou Cara de Sapato pela vitória, mas não conseguiu esconder as lágrimas. “Foi uma perda muito grande”, resumiu o sentimento.

Key Alves já advertiu o grupo sobre a mudança dentro da Casa. A jogadora de vôlei percebeu que seu grupo agora é minoria dentro do jogo e advertiu: “Vamos nos blindar mais, vamos ter que encarar isso. A gente sempre vai ser minoria. Vai estar sempre no Paredão”.

Novas rotas

Agora, os brothers do Quarto Fundo do Mar estão em minoria dentro da casa, portanto, foi necessário fazer um recálculo das estratégias. Num papo com Marvvila e Sarah Aline, Gabriel Santana disse que sua prioridade de voto será em MC Guimê.

Ainda atordoados com a eliminação de Nicácio, os ‘sobreviventes’ do Fundo do Mar decidem alinhar seus votos. "A gente tem que tentar ganhar as provas e decidir em quem vai votar", avaliou Key Alves. Cezar concordou com o posicionamento do grupo e disse que seu voto está a mercê da decisão de todos.

Key Alves, por sua vez, conta para Cezar que Bruna Griphao e Larissa serão seus novos alvos. “Tenho a impressão que as duas saem”, explicou. A atleta diz acreditar que a atriz é sem educação, mimada e arrogante. “Eu não tenho uma coisa boa pra falar dela” resumiu o desafeto.

Domitila e Gabriel Santana também miravam em Bruna Griphao. Em conversa no jardim, os dois disseram que a atriz se esconde atrás de MC Guimê. “Eu acho que muitas decisões que a Bruna toma, ou posicionamentos, têm influência do Guimê", explicou a modelo.

Do lado de lá

Os brothers do Quarto Deserto, após a comemoração, voltaram a discutir estratégias. Amanda apontou Marvvila como um possível alvo porque a sister não encarou nenhum Paredão ainda. A imparcialidade da sister até o momento incomodou a médica.

Sarah Aline, depois que se separou do grupo, confessou a Ricardo que se vê como um possível alvo para Cara de Sapato. A sister tem medo do lutador ganhar a próxima prova do líder e a colocar na berlinda.

Na mesma conversa, Ricardo confessa que Bruna Griphao pode ser uma possibilidade de voto para ele mais para frente no jogo. Agora, ele não considera votar em ninguém do Quarto Deserto.

E por fim…

Agora, a semana turbo do BBB chegou ao fim. A eliminação dupla forçou uma reestruturação de todo o jogo. Agora, os brothers têm uma festa à espera. Como o jogo vai se desenvolver depois de toda essa agitação?

