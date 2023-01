A sister Tina aproveitou a manhã deste domingo (29) para malhar e pensar sobre o jogo. Após acordar, ela foi para academia da casa e resolveu mexer no painel tático entre um exercício e outro. Em dia de formação de paredão, os brothers reforçam alianças e compartilham Verdades Secretas.

"É isso, Brasil. É isso que a gente tem pra hoje! Daqui pra frente, é só pra trás. Mas não fiquem preocupados, não. Sempre darei um jeito de voltar do Paredão. Até que vocês decidam não ver mais minha cara nas telas do BBB", disse Tina.

A angolana também comentou sobre a expectativa para o Queridômetro. Ela revelou que distribuiu o emoji da mentira para todos os participantes no dia anterior e alvo na dinâmica deste domingo.

Quem é Tina?

Tina Calamba é analista de marketing, tem 29 anos, e vem de Benguela, Angola. Largou tudo em seu país natal para tentar uma nova vida em São Paulo há 9 anos. Atualmente, atua em comerciais e como influenciadora em suas redes sociais.

“Larguei o mundo lá e comecei do zero aqui e estou para o jogo. Quando estou muito nervosa, falo algumas palavras no meu dialeto”, contou. Duas curiosidades sobre a analista: Ela ama mudar de visual e levou seis laces (perucas) na mala e é fã do The Rock.

Leia também:

- BBB 23: Madrugada tem discussões sobre estratégias para o Paredão deste domingo (29)

- BBB 23: Festa tem beijo mais aguardado da temporada, DR e discussão sobre o Paredão

- BBB 23: Saiba o que Fred Nicácio já contou aos brothers após Quarto Secreto