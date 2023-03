A madrugada desta quinta-feira (2) foi dedicada à líder Bruna Griphao. Com o tema ‘tradições gregas’, os brothers quebraram pratos, ouviram canções clássicas e fizeram danças tradicionais. Como nem tudo são flores, a noite teve muita ‘treta’. Key Alves criou propositalmente uma fake news sobre si mesma para afetar Ricardo, e Cara de Sapato e MC Guimê tiveram uma discussão.

Amanda se decidiu: caso seja líder, seu voto vai ser em Marvvila. A sister estava incomodada com a cantora há um certo tempo, mas não havia decidido seu voto ainda. Num bate-papo com Cara de Sapato, a médica bateu o martelo.

Enquanto isso, Fred decidiu votar em Key Alves. O jornalista revelou, inclusive, que prefere votar na jogadora de vôlei usando a indicação do líder para que não exista possibilidade de a atleta retornar na Prova Bate e Volta, como aconteceu na semana passada.

Ricardo se mostrou insatisfeito com os votos marcados e repetidos. “O game tem que girar, não tem que ser os mesmos alvos, não”, disse o biomédico, ao sugerir que os brothers diversificassem seus votos para que todos os jogadores tenham experimentado ao menos um Paredão.

Já o pessoal do Quarto do Fundo do Mar mostrou uma certa insegurança sobre membros do próprio grupo. Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila estavam conversando sobre a posição de Key Alves e Cezar no jogo. A cantora confessou ter certas dúvidas sobre a dupla.

Key Alves causou nessa festa. A sister foi vestida de preto, fazendo contraponto aos brothers que iam todos de branco e só dançou com Cezar num canto da pista de dança. A jogadora de vôlei também foi embora mais cedo que o restante e justificou dizendo que ninguém mais faz questão de falar com ela. “Não estou nem aí”, disse Key.

Ainda falando sobre Key Alves, a sister agitou a noite de uma outra forma. Ela deu um emoji de alvo para Ricardo no Queridômetro, e o brother ficou a noite toda pensando nisso. Ele questionou quase todos na festa tentando descobrir quem teria dado o alvo para ele, desconfiando inclusive de seus próprios aliados.

O brother conversou com Sarah Aline, Gabriel Santana, Bruna Griphao e até com a própria Key, mas nenhum dos jogadores confessou a avaliação no Queridômetro. Griphao tentou, inclusive, alertar Ricardo: “Não desconfia dos nossos… tem gente que mente olhando na cara”.

Enquanto isso, Key revela a Gabriel Santana que foi ela quem deu o alvo para Ricardo. “Ele está pilhado, perguntando pra todo mundo. Deixa surtar”, aconselhou a sister.

Já no fim da noite, MC Guimê e Cara de Sapato tiveram uma briga que chamou a atenção de todos. Tudo começou quando o cantor disse ao lutador que ele seria sua primeira opção de voto quando se esgotarem as opções do grupo rival. Guimê disse que ele começou a ter esse pensamento quando o lutador de MMA se aproximou de Gustavo ‘cowboy’. “Chegou um momento que tu acreditou mais nele do que em mim”, desabafou o cantor.

Cara de Sapato disse que aquele não era o melhor momento para discutir aquilo, o que Ricardo concordou, mas Guimê insistiu e a discussão escalou a partir daí. O cantor menciona uma conversa com Bruna Griphao, na qual a sister disse ter ouvido de Cara de Sapato uma conversa sobre a criação de um grupo paralelo com Gustavo e Cristian. O lutador negou que essa conversa tenha existido.

Neste ponto, Bruna se juntou à conversa e confirmou que não foi do lutador de MMA a ideia de criar um grupo paralelo. Sapato repreendeu Guimê e tentou dar fim à discussão, mas a treta não acabou. MC Guimê foi até o banheiro enquanto Cara de Sapato tomava banho e disse que a conversa trouxe acontecimentos passados à mente do cantor. Ricardo e Bruna se juntaram a esse momento.

O lutador de MMA afirmava não entender o porquê de Guimê ter começado a discussão. Griphao tentou explicar ao dizer que: “O Guimê ficou magoado porque ele sentiu que ele estava priorizando o Papato [Cara de Sapato] e, no final das contas, mesmo o cowboy botando o Guimê no Paredão, a prioridade de Papato era o Cowboy".

Depois de algum tempo de discussão, o cantor procurou o lutador para se desculpar e a paz foi aparentemente restaurada.

Enquanto isso, entre uma briga e outra, Sarah Aline e Marvvila escutaram tudo por detrás da porta, e logo em seguida compartilharam as fofocas com Key Alves.

