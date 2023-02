A maioria dos participantes vestiu roupas quadriculadas para entrar no tema da Festa do Líder. Gustavo Benedeti, conhecido como cowboy, levou a melhor nesta última quinta-feira (2) e é o terceiro líder da edição. O brother chegou a ser desclassificado durante a prova, mas antes de anunciar o resultado final da disputa, Tadeu Schmidt chamou o VAR novamente e a prova de Gustavo foi validada.

O evento contou com um trator e quadriciclos, além de um ambiente com uma cerquinha remetendo ao clima de fazenda. O líder, que fez aniversário na última terça-feira (7), comemorou durante a festa com os brothers e sisters. Logo no início da festa, todos se reuniram e cantaram parabéns para o Líder da semana., com direito a bolo com velinha.

Key Alves não conseguiu esconder a emoção durante a Festa do Líder. A sister elogiou bastante seu companheiro durante a noite e disse que ele merecia muito toda essa experiência. Pouco tempo depois, a jogadora de vôlei chegou a chorar quando ouviu um modão.

"Não precisa de muita coisa nessa vida", filosofou Key. Ao lado de Domitila Barros, a sister também comentou sobre como os destinos dela e do fazendeiro já estavam traçados no BBB 23.

Mudança no visual

Bruna Griphao decidiu mudar o look e fazer um risquinho na sobrancelha antes da festa começar. Durante a noite, foi a vez de Cristian se inspirar na sister e fazer o risquinho também.

Cara de Sapato foi quem ficou responsável pela realização da tarefa, sendo promovido a designer de sobrancelhas durante a noite.

Jogo

Cristian puxou Paula pra uma conversa e fez suas observações sobre o jogo. O empresário acredita que Fred Nicácio deve ser um dos participantes que enfrentará o próximo paredão.

Mais tarde, Bruna Griphao comentou com o empresário que acha que está na mira da próxima berlinda. Cristian discordou, e insistiu que Bruno e Fred Nicácio é que devem ser os mais votados

E o papo sobre o rompimento do Quarto Deserto também foi pauta durante a madrugada. Cara de Sapato reforçou que não vai mais agir como parte de um grupo no reality e aconselhou Cristian a seguir a mesma linha.