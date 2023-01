A festa da noite desta quinta-feira (27), no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) rendeu um dos beijos mais aguardados da temporada, DR e muitas especulações para o Paredão deste domingo (29). Os participantes Fred e Larissa, finalmente, se beijaram e, até mesmo, dormiram juntos após a festa.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.

Com direito a um show da banda Skank, que fez sua terceira participação no reality, Fred e Larissa estavam juntos mesmo antes da festa, quando estavam de mãos dadas no sofá da área externa da casa. O beijo rolou na pista de dança logo após o brother sair para preparar um drink para a sister.

Em poucos minutos o beijo se tornou o assunto da casa. A participante Paula comentou: “Eu fiquei acordada para isso, foi para isso”. Quando o beijo terminou, Bruna Griphao brincou com Fred: “Estou muito feliz por vocês, quis isso desde o início. Agora, vai se ferrar, tudo aqui é muito intenso”, disse.

DR

Durante a festa, o modelo Gabriel também aproveitou para discutir a relação (DR) com Bruna Griphao, ele pediu para que a atriz não largasse sua mão. “Eu preciso de você”, disse. O brother ainda disse que está com a consciência limpa e comentou sobre as relações com Fred e Larissa: “Tome suas decisões".

Paredão

A situação entre Bruna e Gabriel virou assunto entre os demais brothers que também comentavam sobre o paredão deste domingo (29). Em um desabafo com Ricardo, Paula afirma que a ida do modelo para a eliminação é necessária e o “facinho” aproveitou para comentar sobre a divisão do Quarto Deserto.

"Nosso grupo está se desintegrando. Tem o Guimê que tá fazendo caca, tem o Gabriel que fez caca, tem o Fred que está circulando, saindo fora, fazendo aliados do outro lado. Estou fazendo com a Sarah também", disse Ricardo. Ele destaca que essa situação provoca insegurança nessa etapa do jogo.

Leia também:

- BBB 23: Após recado de Tadeu, Bruna Griphao e Gabriel Fop ensaiam reaproximação

- BBB 23: Saiba o que Fred Nicácio já contou aos brothers após Quarto Secreto

- BBB 23: Cara de Sapato revela opções para o paredão