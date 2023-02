O Big Fone tocou no final da manhã desta quinta-feira (9) na casa mais vigiada do Brasil, e dessa vez não aliviou para quem atendeu. Gustavo Cowboy foi mais rápido e atendeu a ligação, mas foi direto no paredão dessa semana. De quebra, precisou indicar outra pessoa para disputar a preferência do público com ele.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.

Bruno foi o escolhido por Gustavo, mas os dois ainda têm chances de escapar da berlinda: vencendo a Prova do Líder desta quinta-feira (9) ou vencendo a Prova Bate-volta no domingo (12).

Quando atendeu o telefone, Gustavo escutou a seguinte mensagem: "Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos".

O brother se lamentou por ater atendido o Big Fone, depois esperou até que todos se reunissem no gramado para comunicar sua decisão. "Gente, eu tô no Paredão e eu tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado que, se eu ganhasse o Líder novamente, eu levaria o Bruno Gaga, então vou levar o Gaga no Paredão comigo. Não vou ser incoerente", disse Gustavo.

Leia também:

- BBB 23: Festa do Líder tem dancinhas sensuais, dica de edredom e papo sobre grupos

- BBB 23: Tina é a terceira eliminada do Jogo

- BBB 23: Após fala emocionante de Tadeu Schmidt, Tina manda recado exclusivo ao apresentador