De acordo com os internautas, o quarto Deserto tem se saído muito bem quando o assunto é estratégia de jogo. A sorte até estava virada para o grupo do Quarto Fundo do Mar, que começou a semana ganhando a liderança e o Anjo, mas o jogo virou na formação de Paredão deste domingo (5).

Gustavo ganhou a Prova do Líder e fez o grupo acreditar que a semana seria positiva para os aliados do Fundo do Mar. Em seguida, Cristian garantiu o Anjo e imunizou Key Alves, sua aliada no reality. Gabriel Santana, outro integrante do grupo, apesar de ter sido indicado ao Paredão pelo Big Fone, teve direito ao Contragolpe e também indicou, Amanda, mas a sister teve o melhor resultado na Prova Bate-Volta e escapou do Paredão.

Mesmo sem a liderança e a imunidade do Anjo, o grupo do Quarto Deserto deu a volta por cima com o Poder Curinga e o Big Fone.

Paula arrematou o "card do poder" e conquistou o direito de vetar uma das indicações do Big Fone da berlinda. Tina foi quem atendeu a ligação e mandou dois participantes ao Paredão, sendo ambos integrantes do Fundo do Mar: Domitila e Gabriel Santana.

O grupo do Quarto Fundo do Mar garantiu o Líder, o Anjo e o Contragolpe da semana, contra o Poder Curinga e o Big Fone, conquistados pelo grupo do Quarto Deserto. Analisando o cenário, é perceptível que a situação estava favorável para o time da água, mas foi o outro quarto que saiu na frente, com apenas um integrante no paredão. Já o Fundo do Mar tem dois dos seus integrantes no paredão.

Nas redes sociais, houve muitos comentários sobre a estratégia de jogo do Deserto. Os internautas repercutiram o mau desempenho do Fundo do Mar na votação e a virada dos Deserters.