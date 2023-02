O modelo Gabriel Tavares foi eliminado do BBB 23 na noite desta terça-feira (31) com 53,3% dos votos, em um paredão triplo contra Domitila Barros e Cezar Black. A saída do brother movimentou a casa. Muita emoção, desabafos e reformulação de estratégias mexeram com a madrugada dos brothers e sisters.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

As participantes Paula e Bruna caíram no choro assim que Gabriel foi eliminado. Paula era a dupla de Gabriel da fase da casa de vidro, antes da entrada na casa oficial, e a atriz Bruna Griphao desenvolveu um início de relação com o modelo. Ambas ficaram mais afetadas com a saída do brother.

Fred Nicácio foi consolar Paula, que estava aos prantos, e a sister desabafou: “Tudo o que eu podia ter feito pelo Gabriel, eu fiz”. Bruna Griphao confessou ter ficado abalada com a saída do modelo, apesar do distanciamento que aconteceu após o recado de Tadeu sobre relacionamentos abusivos.

Outro participante que ficou mal com a saída de Gabriel foi Bruno. “A gente parecia irmão”, desabafou. Domitila Barros também caiu no choro, mas suas lágrimas eram de alívio por ter sobrevivido ao paredão. Key Alves foi consolar a sister no quarto Fundo do Mar.

Novas estratégias

A eliminação do modelo de Ribeirão Preto pegou muitos de surpresa dentro da casa. MC Guimê, um dos aliados de Gabriel no jogo, disse que “é burrice jogar um nosso no paredão contra dois deles”, refletindo sobre uma mudança na estratégia de seu grupo. O cantor ficou se sentindo solitário no sofá da casa, até que Amanda foi consolá-lo.

A atriz Bruna Griphao recomendou cautela para seu grupo no jogo. “Agora, mais do que nunca, é hora da gente abaixar um pouco a nossa, e observar. Tentar não julgar tanto”, afirmou. Após a eliminação de seu ficante, Bruna se mostrou incerta quanto a Fred Nicácio e disse não querer se aproximar de Domitila Barros. A atriz teve um pequeno desentendimento com Domitila um dia antes, no momento da defesa dos emparedados no programa ao vivo. As duas jogadoras ainda não resolveram essa questão.

Gabriel Santana, sentou com seu grupo para discutir uma nova estratégia. Caso algum aliado seu ganhe a prova do líder, o brother quer ser deixado na Xepa para confundir os adversários. Gabriel Santana disse ser uma estratégia que beneficiaria todo o grupo.

Alguns jogadores, como Paula e Cristian, estão insatisfeitos com essa dinâmica de grupos que se formou logo no início do jogo. “Quero que esse negócio de grupo acabe logo”, desabafa a biomédica, ainda abalada com a saída de Gabriel.

O assunto da noite

O médico Fred Nicácio foi o nome na boca de todos na casa durante a madrugada. No quarto do líder, no quarto deserto e no quintal da casa: o nome de Fred movimentou o jogo.

Uma conversa entre Cara de Sapato e Fred deixou claro o que o grupo pensa sobre o médico. Numa conversa no quarto do líder, Fred Nicácio foi acusado de “tortura emocional” e “jogo sujo” quanto à sua relação com Bruna Griphao. Por fim, o influenciador Fred disse que Nicácio “se perde nos dois personagens que ele tem”. Amanda também se mostrou insatisfeita com a estratégia do médico.

A atriz Bruna Griphao também falou de Fred na área externa da casa. “Toda vez que eu converso com o Fred, é sempre sobre ele. Parece que ele está falando com o público, e não comigo”, desabafou a sister.

Fim de alianças

Bruno, Ricardo e Tina comentaram sobre um ‘racha’ no grupo deles. “Decisões desse grupo sendo tomadas eu sou o último a saber. Ou você confia em mim por completo ou você não confia. Se não estou participando das decisões, eu não estou com o grupo", disse Ricardo.

Tina e Bruno concordam que existem decisões sendo tomadas apenas por parte do grupo. “Já estou vendo divisões aqui”, afirmou Bruno. “Já desfez [o grupo]. Só não está assumido publicamente”, finalizou Tina. Parece que os membros desse grupo agora vão se tornando mais independentes.

Enquanto isso…

No momento em que os grupos estão reformulando suas estratégias após a saída de Gabriel, o casal Fred e Larissa estão curtindo seu momento de casal. Laried, como os dois foram apelidados, ficaram debaixo dos edredons trocando beijos durante a madrugada. Enquanto isso, Bruna Griphao e MC Guimê desabafaram que estão se sentindo carentes dentro da casa. O cantor confessou que, durante a noite, ele abraça o travesseiro pensando em Lexa: “Alí é o amor da minha vida”, brincou.