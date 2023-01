Na noite deste domingo (29), os participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) enfrentarão a temida ida ao confessionário para formação do Paredão desta semana. Durante esta madrugada, os brothers aproveitaram para reforçar as alianças, estratégias e ainda sobrou tempo jogo de “Verdades Secretas”.

As sisters Aline Wirley, Tina, Amanda e o brother Antônio Carlos discutiram sobre a imagem que o Quarto Deserto está passando para o público. Durante a conversa, que aconteceu na área externa da casa, Aline afirmou que, de modo geral, o grupo deve estar sendo mal interpretado.

"Eu acho que o nosso grupo não é bem visto lá fora. Tem o jogo individual de cada um, mas o grupo como um todo acho que pode estar sendo mal interpretado", disse a atriz, que foi apoiada pela cantora Tina ao declarar que: "A gente é todo queimado lá fora. Eu tenho certeza", respondeu.

Também preocupados com a eliminação e a divisão entre os quartos, os brothers Paula e Ricardo conversaram sobre os votos. “Se vierem só para catar meu voto, vão se estrepar. Eu não gosto dessas coisas", disse Ricardo. Porém, mais tarde, os dois se uniram em uma conversa com Bruno, Gabriel e MC Guimê.

Os brothers, que também são do Quarto Deserto, decidiram dividir os votos. Acho que é muito válido de ter esse bagulho de dez em um e um em outro, porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse game”, afirma Guimê. Apesar disso, o Anjo da semana, Ricardo, alega que avalia para quem dar a imunidade.

Verdades Secretas

Para além das preocupações com o paredão, os brothers também tiveram um momento de descontração e aproveitaram para fazer um jogo de “Verdades Secretas”. Durante a brincadeira, eles revelaram os famosos com quem já ficaram, quais ficariam de novo e com quem teriam filhos.

A jogadora de vôlei, Key Alves, revelou que gostaria de beijar de novo os cantores Xamã e Gustavo Mioto. “Já peguei e pegaria de novo”, disse. Já a pernambucana, Domitila Barros, disse que quando sair do jogo teria vontade de ficar Poze do Rodo, Filipe Ret e Whindersson Nunes.

Fred também quis saber da angolana Tina quais os participantes ela “teria filhos”. Sem pensar duas vezes, a analista de marketing respondeu que seriam Cezar, Cristian e Antônio Carlos. Por fim, Fred ainda disse que temeu o primeiro beijo com Larissa, porém, após a brincadeira, o casal dormiu de conchinha.

