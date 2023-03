O Big Fone voltou a tocar dentro do BBB 23 nesta quarta-feira (1). Após um anúncio relâmpago, durante a tarde, o reality show fez o telefone especial despertar na casa. MC Guimê foi mais rápido e atendeu ao chamado, que pedia para indicar duas pessoas ao próximo Paredão. Key Alves e Cezar Black foram seus escolhidos.

Além de estarem indicados à berlinda, os dois emparedados não poderão participar da Prova do Líder, marcada para esta quinta-feira (2). No entanto, um deles poderá ser salvo. No sábado (4), o Big Fone voltará a tocar e, quem atender, poderá salvar um dos indicados.

No domingo (5), durante a formação do Paredão, haverá mais uma surpresa: a pessoa salva pelo Big Fone de sábado terá o direito de indicar alguém para a berlinda.

Esta não é a primeira vez que o Big Fone surpreende os participantes do BBB 23. Na semana passada, Sarah Aline atendeu a ligação, ganhou imunidade e indicou Cara de Sapato ao Paredão. A dinâmica ocorreu em outras três datas desde o início da temporada.

