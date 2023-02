A prova do líder que começou na noite da última quinta-feira (16) se estendeu por toda a madrugada, e com muitas emoções. Provocações, consequências negativas para Cristian e três jogadores ainda disputam o jogo. Disputa ainda em andamento.

Durante a prova, os brothers devem aguentar três temperaturas diferentes numa plataforma giratória: freezer, forno e air fryer. As temperaturas são escolhidas pelo público através de votação no site da Globo. Os nove primeiros eliminados da prova devem escolher uma consequência negativa ao saírem do Provódromo.

As consequências eram: três vezes o “Você está fora da próxima Prova do Líder”, um “Você está fora da Prova do Anjo desta semana”, “Você não pode comprar o Poder Coringa desta semana”, “Você não vai poder votar no Paredão desta semana”, “Você está no Paredão”, “Escolha agora alguém pra sair da Prova com você” e “Você está na Xepa”.

Cara de Sapato foi o primeiro a sair e não pode votar na formação do Paredão desta semana. Gustavo, Gabriel Santana e Key Alves estão fora da Prova do Líder da semana que vem. Já Larissa não pode participar da Prova do Anjo. Bruno foi eliminado e agora está proibido de comprar o poder Coringa da semana, enquanto o influenciador Fred teve o grande azar, foi direto para o Paredão.

Domitila foi a oitava eliminada e confirmou sua presença por mais uma semana na Xepa. A nona eliminada foi Marvvila porque precisava muito ir ao banheiro. A última consequência era puxar alguém consigo para fora da prova. O escolhido foi Cristian, que se tornou um dos favoritos para o próximo Paredão, considerando os atritos com todos na casa na semana passada.

A partir desse ponto, não havia mais consequências. Ricardo e Bruna Griphao saíram para ir ao banheiro. Eles foram os 11° e 12° eliminados. Sarah Aline ficou enjoada e saiu logo pela manhã. Amanda foi a 14° eliminada e MC Guimê o 15°. Ambos deixaram a prova com mais de 10 horas de duração. Agora restam três players na disputa: Aline Wirley, Cezar e Fred Nicácio.

Provocações

Durante a prova, Fred provocou Gustavo, que foi líder já duas vezes nesta edição. "Vai, cowboy, agiliza o processo, ninguém mais aguenta suas festas, velho. Parece que toda semana a gente vai para o mesmo lugar. Chega!”, brincou o brother.

Ricardo também entrou nas provocações. Depois de xingar várias vezes, ele começou a gritar no local de provas para irritar os competidores. “Não vou perder para você. Daqui eu não saio. Você está lascada”, disparou repetidamente. Sarah Aline não aguentou e retrucou: "Eliminado por chatice”.

Key Alves, que ficou duas semanas no quarto do líder com seu romance Gustavo, chorou ao perder a prova. Já tinham se passado cinco horas. Domitila também chorou ao ser eliminada, depois de seis horas na disputa.

Caso a competição ultrapasse as 24 horas, o resultado vai ser decidido de outra forma e a prova encerrada.

