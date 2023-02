A madrugada desta quinta-feira (23) foi marcada pela festa do líder Cezar no BBB. O ritmo de carnaval entrou na casa mais vigiada do Brasil com tudo. Perucas, glitter e adereços embalaram a festa. O encontro acabou entrando no clima de aniversário: o líder Cezar e Fred Nicácio, que são os aniversariantes da semana, ganharam bolo para comemorar. Como nem tudo são flores, a madrugada também teve conversa sobre o jogo, flagra na cama e reconciliação.

Fazendo as pazes

O líder Cezar e o biomédico Ricardo estavam em pé de guerra desde a semana passada. A interação entre os brothers já não era tão boa, mas depois do jogo da discórdia da última semana tudo piorou. Os dois trocaram farpas durante a dinâmica e, na semana de líder do enfermeiro, Ricardo deu o castigo do monstro a Cezar, que foi direto para a Xepa perdendo os privilégios da liderança. Como vingança, o enfermeiro usou o poder de líder para mandar Ricardo direto para o paredão.

Gustavo, vendo o clima tenso entre os jogadores, tentou intervir. Durante a festa do líder, o ‘agroboy’ reuniu os brothers para dar um ponto final na briga. Na conversa, os dois jogadores disseram estar em paz um com outro no nível pessoal, mas que devem continuar como adversários e rivais dentro do jogo. “Não precisa a gente no outro dia estar forçando amizade, mas se puder ter um game com respeito, eu ataco e você me ataca com respeito, meu irmão, a gente vai até a final", resumiu o biomédico. Por fim, ambos se abraçam e seguem na festa.

Novo alvo

O fazendeiro Gustado, em conversa com Cara de Sapato e Fred, revelou que está se distanciando de Fred Nicácio e que, eventualmente, ele se tornará uma opção de voto para ele. Ao longo do bate-papo, o ‘agroboy’ confessou acreditar que Nicácio se aproveitou dos erros de Cristian na semana passada para se aproximar de todos na casa.

Amanda disse a Cara de Sapato que acredita que o alvo do pessoal do Quarto Deserto pode ser Fred Nicácio. O médico já é alvo tanto de Amanda quanto do lutador.

Em conversa confidencial com Larissa, Fred revela que tem investigado os brothers para descobrir o voto de todos para o próximo Paredão. “Pelo que eu andei sondando de leve, realmente o foco é o Fredão [Nicácio]”, revelou o jornalista.

Flagra

Já mais tarde na noite, o casal Fred e Larissa foram até o Quarto Deserto para terem um momento mais íntimo. Enquanto os dois brothers estavam na cama, Marvvila se aproximou discretamente e pegou Fred em cima de Larissa. "Não é nada disso que você está pensando. Você entendeu tudo errado", disparou envergonhado o jornalista.

O jogo

Hoje, o big fone toca no final da tarde e concede poder supremo a um dos brothers. A prova do líder vem mais tarde da noite seguida de uma formação relâmpago de Paredão. A votação segue até o próximo sábado. Quem você acha que deve participar dessa eliminação?

