A noite desta segunda-feira (27) foi movimentada na Casa mais vigiada do Brasil. O motivo para toda essa agitação foi o Jogo da Discórdia. Durante a dinâmica, teve exposição de aliado que fala mal de aliado, os brothers lavaram roupa suja antiga e reforçaram rivalidades. Confira as consequências dessa dinâmica durante a madrugada.

Fogo amigo

Na dinâmica da última noite, Larissa trouxe o nome de Key Alves para o jogo. A professora de educação física compartilhou com os brothers dois pontos da jogadora de vôlei que chamaram sua atenção. O primeiro deles é sobre os ciúmes que sentia de Gustavo, e o segundo é sobre o momento em que Key falou mal de seu aliado, Fred Nicácio.

Sobre o primeiro ponto, Larissa disse para Key que ela havia tentado uma aproximação com a sister no início do jogo, mas que sentiu que a jogadora de vôlei a afastava por ciúmes de Gustavo ‘Cowboy’. "Tentamos uma aproximação, só que no decorrer dessa semana eu soube que você, numa festa, por exemplo, me viu batendo uma foto com a foto do Cowboy [Gustavo], chamou as pessoas e revirou o olho mostrando. Fiquei bem chateada…”, desabafou.

O segundo ponto trazido por Larissa teve efeito negativo no Quarto Fundo do Mar. A professora disse que Key falava mal de Fred Nicácio, seu aliado. “A Key foi uma das pessoas que falou pra todo mundo da casa que ela não concordava com várias atitudes tuas [Fred Nicácio], que ela estava enxergando o que todo mundo enxergava", explicou.

Depois da dinâmica, o médico foi tirar satisfações. Nicácio disse que não se sente protegido por seus aliados por conta de comentários como o de Key. "Quando alguém que não é aliado meu, que é adversário meu, puxa um assunto sobre mim, ele quer reforçar com você, ou com quem for, o que ele pensa", explicou seu receio. A jogadora explica que ela deu uma opinião sua sobre um caso isolado, mas que isso não afetaria a amizade dos dois. “Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano”, resumiu.

Fred ficou incomodado com o que foi exposto e depois trouxe o assunto de novo junto dos outros membros do quarto.

Próximo encontro

Após o Jogo da Discórdia, alguns brothers ficaram com gostinho de ‘quero mais’. Cara de Sapato propôs uma nova reunião de condomínio, para continuar a lavar a roupa suja, mas nem todos toparam. No Quarto Deserto, Larissa incentivou Amanda a falar o que ela ouviu de uma conversa entre Key Alves e Cezar. Nessa ocasião, Amanda estava escondida com Cara de Sapato e escutou os dois falarem mal de Domitila.

Amanda disse que talvez traga o assunto para a sister ainda nesta terça-feira (28). Vale lembrar que depois do Jogo da Discórdia, Cezar alfinetou Amanda. A sister sentiu que se falasse com Cezar após a dinâmica, ele começaria uma briga de propósito. “Vai rolar maior ‘auê’ de novo, ele vai pegar e sair falando, e vai se sentir novamente injustiçado”, explicou Amanda.

Puxão de orelha ao vivo

Domitila comentou com seus aliados sobre a bronca que Fred levou de Tadeu Schmidt durante o Jogo da Discórdia. O jornalista perguntou para sister qual consequência ela gostaria de receber e o apresentador reforçou: "Quem escolhe é você”.

A sister acredita que falta coragem nos posicionamentos de Fred. Ela resume o sentimento: "Na hora de atender o Big Fone, se abraça com a Bruna porque não tem coragem de atender.”

