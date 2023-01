Ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos e crises de ciúme. Tudo começa de maneira, às vezes, muito sutil. O que leva a vítima a nem perceber que está num relacionamento abusivo. O tema ganhou luz com a recente polêmica no Big Brother Brasil 23 quando, na noite de domingo, antes da formação do paredão, o apresentador Tadeu Schmidt fez um alerta para os confinados sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel. Ele citou frases ditas dentro da casa pelos brothers sobre o romance. “Cara de Sapato falando sobre o casal: ‘Vocês são muito chatos’. Tina falando sobre eles: ‘Vocês dois são tóxicos’. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada?”, indagou Tadeu.

Em seguida, Tadeu ressaltou que quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba essas atitudes, e ache que é normal o comportamento. “Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, disse o apresentador. Ao final, ele lembrou uma conversa do casal. “Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já, já você vai tomar umas cotoveladas na boca’.” Após dividir os diálogos com a casa, veio o alerta: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse é o recado que queria deixar para vocês”, avisou.

Segundo a psicóloga especialista em famílias, casais e traumas Michelle Branquinho, o relacionamento tóxico envolve a tentativa de um manipular, controlar e isolar o outro, ou seja, não existe vínculo de respeito, um manda e a outra é subjugada. “Ele é o tipo de situação que acaba com a autoestima, que faz a pessoa se sentir triste e que enche ela de culpa e também passa a fazer com que ela se sinta fragilizada num momento difícil. As relações tóxicas são profundamente desgastantes e prejudiciais para a saúde emocional das pessoas envolvidas. Tóxico é todo relacionamento que tira você da pessoa que é, seja por violências sutis ou explícitas”, comenta.

Os abusadores seguem um padrão de comportamento universal. É uma relação que começa como qualquer outra, mas depois se alterna entre momentos de tensão, violência e reconciliação. “Um dos sinais mais comuns são as críticas disfarçadas de elogios, tipo você é tão linda que essa roupa não combina com você. O tóxico sabota o outro, afasta amigos e família, controla redes sociais e tudo o que o outro venha fazer ou falar. É preciso ficar atento também quando se sente medo e ansiedade de estar junto com aquela pessoa”, analisa a especialista, que lembra que não é fácil identificar uma relação abusiva porque é o tipo de comportamento que começa discreto.

“Geralmente quem percebe são os de fora, assim como fez o Tadeu ao expor os diálogos dos participantes sobre o que está acontecendo com o Gabriel e a Bruna. 99% dos relacionamentos tóxicos são vistos por um terceiro, quem está envolvido é cerceado e não percebe os sinais. Muitas mulheres, porque são as que mais sofrem com isso, acreditam que o parceiro faz isso por amor. Quando você entra nesse processo e se mantém, você se torna dependente emocional do outro porque é controlado o tempo todo. Ela precisa de ajuda para escapar desse ciclo abusivo, para evitar quadros graves de depressão, de ansiedade e de síndrome do pânico”, complementa a especialista.

Desdobramentos

Logo após o alerta, Gabriel e Bruna conversaram no corredor da sala. A atriz disse que estava preocupada de as pessoas estarem os enxergando como “tóxicos”. O modelo disse que eles precisavam falar e se impor. “A gente podia ver de você deixar bem claro que temos essa liberdade.” O que não aconteceu no ao vivo. Gabriel e Paula acabaram sendo emparedados pelo contragolpe de Fred e Marília, mas escaparam na prova bate e volta. Mais tarde, Bruna disse para algumas sisters que passou por relacionamentos abusivos. “Por isso que eu sei que não era o momento de me relacionar aqui, eu não tenho percepção. Pra mim, o Gabriel era um príncipe”, disse.

Gabriel e Bruna voltaram a conversar no quarto e tomaram a decisão de colocar um fim na relação. “A gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Acho que se a gente não se afastar agora, vamos estar ignorando o bagulho”, disse Bruna abraçada ao brother, que concordou com a ideia. “Concordo super com você, mas quero que você reconheça que eu fiz merda na hora de falar e eu assumo. Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora.”

Não é a primeira vez que o BBB passa por uma situação assim. Na 17ª edição do programa, Emilly Araújo, campeã daquele ano, viveu um relacionamento abusivo com Marcos Harter durante o reality, que culminou na expulsão do médico por agressão, após colocá-la contra a parede e apertar fortemente seu braço, causando hematoma. O caso virou assunto de polícia. Nas redes sociais, a ex-sister e influenciadora digital elogiou a decisão do programa. “Parabéns, Globo, por fazer o que deveria ter feito em 2017. Assim, a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia para tentar superar agressões psicológicas e físicas, como eu”, publicou ela.



O jogo não para



Diferentemente do BBB 22, o elenco da nova edição não precisou do “puxão de orelha” por meio de discursos inflamados do apresentador Tadeu Schmidt para que se tenha jogo. Em menos de uma semana, a casa já estava dividida, com prioridades definidas e com rivalidade entre os participantes, sendo a mais contundente entre Key Alves e Bruna Griphao. O início do conflito entre as sisters foi logo no segundo dia de programa numa disputa, que valia uma imunidade vencida por Fred e Ricardo. E a temperatura deve subir ainda mais depois do resultado do primeiro paredão, formado por Gustavo e Key, indicação das líderes Bruna e Larissa, e Marília e Fred Nicácio, pela casa e depois de derrota na prova bate e volta. A eliminação será em duas etapas, dinâmica inédita na história do programa, com a saída “falsa” de uma das duplas da casa nesta terça-feira (24), abertura de nova votação entre eles num quarto secreto, eliminação na quinta-feira e retorno com imunidade. De acordo com várias enquetes nas redes sociais, Fred e Marília vão disputar a berlinda no cômodo.