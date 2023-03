Após dar o maior lance de estalecas e vencer o leilão realizado durante o Raio-X desta sexta-feira (3), no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), a psicóloga Sarah ganhou o card “Poder Coringa”. Segundo a organização do reality, a sister poderá usá-lo na formação do Paredão desta semana.

No próximo domingo (5), os participantes serão divididos em dois grupos por meio de um sorteio. Entretanto, com o Poder Coringa, a psicóloga será a única que poderá escolher em qual grupo ficará e, além disso, será a primeira a votar entre os integrantes da sua equipe.

Como funciona?

O Poder Coringa é uma novidade desta edição do programa. Todas as semanas serão realizados leilões das estalecas e, no confessionário, os brothers devem dar seus lances - poucas, muitas ou todas - para conquistar o card. O resultado é divulgado após os lances.

