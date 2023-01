Atenção, fãs de fogo no parquinho: uni-vos! Chegou o dia do primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23 e aconteceu um pouco de tudo: declarações de carinho, farpas e muitas plaquinhas!

Tadeu Schmidt abriu a conversa convocando os participantes a escolher uma pessoa com quem gostariam de ir à Final e escolhendo duas para entregar a placa de "bomba". Quem recebesse mais vezes a plaquinha "Juntos na Final" levaria o prêmio de 300 estalecas.

Key Alves e Sarah Aline empataram e levaram o prêmio. As duas receberam duas plaquinhas de "Juntos da Final", cada uma, durante a dinâmica. Gabriel foi o que recebeu mais plaquinhas de bomba: 10 no total.

Boa parte dos participantes afirmou que gostaria de ir para a Final com a dupla que entrou na casa e não faltaram declarações. Mas também rolou algumas discussões e aquela lavação de roupa suja que a gente ama.

- Key Alves abriu a rodada e escolheu Gustavo para dar a plaquinha de "Juntos na Final". E deu as plaquinhas de bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- Marília escolheu Fred Nicácio para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e Paula. A rodada aqui ficou mais tensa, pois Marília e Paula bateram boca durante a dinâmica e o clima esquentou!

- Na discussão, sobrou para Juliette, que foi citada durante a dinâmica. E até o Cezar virou meme:

- Bruna Griphao escolheu Larissa para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gustavo e Key Alves.

- Mas nem só de discórdia foi a segunda. No intervalo da dinâmica, Key Alves procurou Bruna para dizer: "Você é uma ótima jogadora".

- Em seguida, Ricardo escolheu Fred para "Juntos na Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Fred escolheu Ricardo para "Juntos na Final". E deu bomba para: Domitila e Cristian.

- Marvvila escolheu Sarah Aline para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- Gabriel Santana escolheu Sarah Aline para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- Sarah Aline escolheu Marvvila para "Juntas na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- Gabriel escolheu Paula para "Juntos na Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Mas, antes, ele fez um pedido desculpas a todas as mulheres da casa.

- Larissa escolheu Bruna Griphao para "Juntas na Final". E deu bomba para: Key Alves e Gustavo.

- Gustavo escolheu Key Alves para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- MC Guimê escolheu Tina para "Juntos para a Final". E deu bomba para: Key Alves e Fred Nicácio.

- Tina escolheu MC Guimê para "Juntos na Final". E deu bomba para: Marília e Domitila.

- Aline Wirley escolheu Bruno para "Juntos na Final". E deu bomba para: Domitila e Marília.

- Bruno escolheu Aline Wirley para "Juntos na Final. E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Paula escolheu Gabriel para "Juntos na Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Cezar Black escolheu Cristian para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e Tina.

- O motivo escolhido por Cezar deixou Tina indignada: ela não lhe emprestou uma peruca!

- Cristian escolheu Cezar para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e Fred.

- Domitila escolheu Key Alves para "Juntas na Final". E deu bomba para: Gabriel e MC Guimê.

- Amanda escolheu Cara de Sapato para "Juntos na Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Cara de Sapato escolheu Amanda para "Juntos para a Final". E deu bomba para: Fred Nicácio e Marília.

- Fred Nicácio escolheu Domitila para "Juntos na Final". E deu bomba para: Gabriel e Ricardo.

- A dinâmica invadiu a madrugada e Tadeu Schmidt postou uma foto dos bastidores: