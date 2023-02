Após a formação do Paredão, que aconteceu na noite da última quinta-feira (23), os brothers se reuniram durante a madrugada para reavaliar suas estratégias. Como a votação foi aberta, o posicionamento da cada um ficou mais explícito do que nunca, e todos logo reavaliaram suas posições no jogo. De ontem para hoje já aconteceram desafetos entre MC Guimê e o casal Key e Gustavo, Marvvila na mira da Casa e Ricardo, único brother do Quarto Deserto no VIP, fazendo planos com o grupo adversário no Quarto do Líder. Acompanhe a movimentação da casa na última madrugada.

Pós-votação

Assim que a votação aberta acabou, MC Guimê foi até o quarto conversar com Key Alves e com o fazendeiro Gustavo. O ‘agroboy’ entrou na berlinda graças a indicação surpresa de Guimê, que havia atendido o big fone no mesmo dia e ganhado o poder supremo. Portanto, o cantor foi explicar seu voto logo em seguida. Apesar de os três terem se entendido aparentemente, após a saída de Guimê, o casal se estressa com as justificativas e fazem gestos obscenos. “Meu ovo!”, entoa Key, que é seguida por Gustavo.

Apesar de ter declarado sua rivalidade de forma ‘amistosa’, Guimê revelou em papo com Cara de Sapato que formou o Paredão que sempre quis. “Eu espero que o Cowboy saia desse Paredão. Senão não faz sentido eu ter colocado”, disse.

Novo alvo

Marvvila teve o nome citado em quase todas as rodas de conversa da casa na madrugada desta quinta-feira (24). Após a votação aberta da noite, a sister indicou Aline Wirley e isso repercutiu.

Aline Wirley e Bruna Griphao dizem que a estratégia de jogo da sister ainda é no estilo ‘em cima do muro’. A cantora, que recebeu o voto de Marvvila (e outros dois), conta que “Todas as justificativas dela, em todas as vezes, ela sabonete demais. Ela está em um lugar muito cômodo”. Na sequência, a atriz reforça: “A Marvvila ainda não se localizou nesse quesito de game”.

Ainda na mesma conversa, Cara de Sapato revela que Marvvila se tornou uma opção de voto para ele. Amanda e Aline reforçam o posicionamento do lutador dizendo que também votariam nela numa próxima votação. Parece que o voto de Marvvila não funcionou tão bem quanto imaginava.

Enquanto isso, no Quarto do Líder

Ricardo, que é o único brother do Quarto do Deserto que está atualmente no Quarto do Líder de Sarah Aline, se juntou à conversa dos jogadores do Quarto Fundo do Mar. Em certo ponto, todos falaram sobre os brothers que nunca estiveram num Paredão. Estão “confortáveis” demais no jogo, afirmou Ricardo sobre os próprios aliados.

"No meu grupo tem muita gente confortável. Só eu que fico guerreando, só eu que tomo voto. E os outros nada", disse o biomédico em tom de desabafo.

Os membros do VIP alertaram Ricardo sobre o jogo dos seus aliados que o excluem. Durante o papo, os brothers relembraram desentendimento entre Fred Nicácio, Cara de Sapato e Amanda, envolvendo Bruna Griphao, e também assuntos da época do Quarto Secreto.

"Eles jogam entre eles, eles não estão nem aí para o resto do grupo. [...] Eles escondem estratégias de jogo de vocês." resume Fred Nicácio a Ricardo. O biomédico concorda e reforça que existe sim maior sintonia entre Cara de Sapato e Amanda.

Após a formação do Paredão, os grupos se definiram ainda mais e estão em sintonia com suas respectivas estratégias para o jogo. Apesar de toda a fofoca e intriga, só um sai nesse Paredão. Quem você quer que seja? Gustavo ‘Cowboy’, Domitila Barros ou Fred Nicácio?

