O primeiro paredão da semana turbo no BBB 23 foi formado nesta quinta-feira (24) e colocou Domitila, Fred Nicácio e Gustavo cowboy na berlinda. Só que ainda tem muita coisa para acontecer. No sábado tem eliminação e mais um Big Fone ao vivo.

Colocando mais fogo no parquinho, o final de semana está movimentado para os participantes e para quem não gosta de perder nenhum detalhe do que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Veja o que ainda vem por ai:

- No sábado (25) acontece a eliminação. Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam a permanência e um deles sai. Ainda no sábado, o Big Fone vai tocar ao vivo e quem atender está imune e vai indicar uma pessoa ao Paredão.

- Domingo é a vez da Prova do Líder e a Prova do Anjo, depois acontece a tradicional formação de Paredão ao vivo e dessa vez com direito a prova Bate-Volta.

- Terça-feira (28) é dia de mais uma eliminação.

"Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira, sai mais uma pessoa", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

