A madrugada desta domingo (19) foi bastante agitada dentro do Big Brother Brasil 2023. Os participantes curtiram um show animado do cantor Dilsinho e também aproveitaram a festa para resolver pendências da semana. Um dos assuntos mais comentados da noite foi a decisão de Ricardo de escolher o Líder da semana, Cézar, para o Castigo do Monstro Pavio Curto.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.

A festa Samsung da noite deste sábado (18) de carnaval contou com muito pagode na voz do cantor Dilsinho. O músico deixou o glitter de lado e apostou em um look on fire para o show do BBB 23. Dilsinho abriu sua apresentação com um pagode romântico, “Péssimo Negócio”, e finalizou a festa se jogando no meio dos participantes do reality e bebendo bons drinks com eles.

Após o show, os participantes continuaram curtindo a festa, mas também aproveitaram para comentar questões da casa que aconteceram durante a semana. O assunto mais comentado foi a decisão de Ricardo de escolher o Líder da semana, Cézar, e Cristian para o Castigo do Monstro Pavio Curto. A escolha foi criticada por Gabriel Santana e defendida por MC Guimê.

"Eu vejo muita verdade em você, a gente sempre trocou muito. Mas é difícil te defender", afirmou Gabriel ao falar sobre o assunto com Ricardo. Por outro lado, em uma conversa com Bruna Griphao, MC Guimê defendeu o médico: "O mano não chamou ele de frouxo? Não que falou que não fez nada no jogo? Ele fez agora. Do meu ponto de vista, cada um faz o que quer aqui", afirmou.

Insatisfeito com a decisão, Cézar deixou a festa por volta das 3h da madrugada, mas antes, analisou o cenário do jogo. Durante uma conversa com Cristian, o enfermeiro disse que pensa em votar no próprio empresário, se o Anjo conquistado por Ricardo foi autoimune. Cristian discordou da escolha do Líder e disse haver outras prioridades na lista.

“Você sabe que eu vou pro Paredão de qualquer jeito. Eu acho que é um voto jogado fora, uma escolha tua jogada fora”, Cristian opina. “Se você sai, eu comprei a briga com mais uma pessoa dentro”, responde Cezar. “Assim como, se eu voltar, e eu criar um grupo, os primeiros alvos são vocês. Todos vocês que estão ali.E não vai ser só um grupo contra ali, vai ser dois grupos contra um”, finaliza o empresário.

Leia também:

- “Cheguei no meu limite”, diz Bruno Gaga ao desistir do BBB 23

- BBB 23: Brothers dormem na Prova do Líder de resistência e web se revolta

- BBB 23: Provocações, choro e eliminação forçada na Prova do Líder