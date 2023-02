Com três artistas se apresentando, a festa do BBB 23, que começou na noite de sexta-feira (3), teve muita conversa sobre jogo, especulação e fofoca sobre os grupos e as relações entre os brothers e sisters. Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais tocaram os clássicos brasileiros do pagode ao sertanejo.

Ao som de “Me Adora” da cantora Pitty, teve um beijão na pista de dança entre o ator Gabriel Santana e a pisóloga Sarah Aline. Após o beijo, a sister conversou com Larissa e Bruno sobre a relação com o ator, dizendo que ela e a Gabi já queriam beijá-lo desde o começo. “Eu tentei beijar ele hoje, faz a minha linha, não vou mentir", disse Bruno. "Amigo, você pode beijar se ele quiser", afirmou Sarah Aline.

Ainda no começo da festa, Amanda teve uma conversa com Key Alves. No entanto, pouco depois, a jogadora de vôlei criticou a atitude da médica: "A Amanda está vindo atrás de mim. Eu já ignorei várias vezes", disse a sister para Fred Nicácio.

Durante a madrugada, Amanda desabafou com Gabriel Santana sobre a situação dos dois na casa. A médica revelou sentir uma indiferença por parte dos demais participantes. E Gabriel Santana concordou: "Eu sinto que as pessoas têm tanto para falar que elas não querem ouvir". Os dois seguiram conversando sobre o jogo e a divisão da casa em grupos e como se sentem em relação a isso.

Distribuição de selinhos

Depois do último show, entre uma brincadeira e outra, Sarah Aline deu um selinho em Ricardo e, pouco depois, também deu uma bitoquinha em Gabriel Santana. Sarah e Ricardo, porém, tiveram uma discussão durante a festa desta madrugada. Em papo com Marvvila, a psicóloga disse acreditar que está sendo "feita de otária" pelo brother. Depois dos selinhos, os dois voltaram a conversar na pista, e Ricardo questionou:“Estou te usando, então?”.

Reconciliação

Durante a festa, Bruna Griphao e Gustavo conversaram sobre o jogo e os grupos da casa. Eles falaram sobre as suas prioridades na casa e, depois, sobre a relação dos dois. A atriz relembrou o desentendimento que tiveram no começo do reality e perguntou se ele a convidaria para um possível casamento com Key Alves.

Treta

Em conversa com Bruna Griphao, Fred Nicácio revelou incômodo com a situação com Gabriel Santana dentro da casa. "Fica nessa coisa de insinuações. Eu não gosto. Conversou, põe uma pedra em cima. Ou vai ou racha. Fica insinuando, fica nessa confusão. Para de ficar em cima do muro. Vamos dar uma pausa ou continuar? Vai rolar ou não vai rolar?", disse o médico.

Em seguida, Bruna foi conversar com Gabriel Santana sobre a relação entre Fred Nicácio e ele. E o ator deu a sua versão: "Eu não sinto por ele o que acho que ele sente por mim. No último rolê, a gente trocou uma ideia e achei que estava tudo certo. Hoje, minha concepção pode estar errada. Eu achei que a gente podia flertar nesse lugar de não vamos se pegar, mas hoje que senti que não".