Após dançar muito no octógono da Festa do Líder Antônio Cara de Sapato, os Brothers continuaram a curtição na sala. Agitados, os brothers cantaram e dançaram a música "País do Futebol", de MC Guimê. O octógono também foi palco de algumas simulações de lutas. A primeira delas foi entre o líder e César.

Amanda e Cara de Sapato se abraçaram na pista de dança e se empolgaram com a festa. "Estou muito feliz, emocionado. Você viu todas as fotos?", pergunta o brother. "É seu mundo. Deus abençoe sempre, estamos juntos. Estou muito feliz", responde Amanda, que foi chamada de primeira-dama pelos outros brothers. Apesar do carinho, não rolou nada do que o público esperava do casal.

A festa também teve reconciliação entre Bruna Griphao e Marvila e Sarah Aline e Amanda, que se desentenderam no último Jogo da Discórdia. Também teve papo sobre jogo entre Mc Guimê e Cara de Sapato, que conversaram sobre Fred Nicácio e avaliaram sua postura no jogo até o momento.

Depois de dançarem forró agarradinhos na Festa do Líder, Ricardo fala para Paula que ainda dará um beijo nela no reality. “Até a final eu vou te dar um beijo”, diz o biomédico. Paula sorri, e o brother insiste: “Não dá risada não. Eu gosto de você, você sabe disso”.

Beijo Triplo

Durante a Festa do Líder 'Cara de Sapato', que varou a madrugada desta quinta-feira (2), Gabriel Santana e Sarah Aline estão na pista de dança, quando Fred Nicácio se aproxima e abraça os dois. Eles cantam a música “AmarElo”, de Emicida, e Gabriel Santana exclama: “Selinho triplo!”. Os três, então, dão um beijo rápido e comemoram.

Movimentação de edredom

Após a festa do Líder, Key Alves e Gustavo movimentaram o edredom no BBB 23. Depois das conversas picantes durante a festa, o casal ficou no Quarto Fundo do Mar, enquanto os outros brothers dormiam.