Após a formação do oitavo paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), na noite deste domingo (5), o clima esquentou entre Fred e Ricardo. Durante a madrugada, o líder da semana e o biomédico discutiram sobre a votação e sobre a postura de cada um deles diante do jogo.

O apresentador do canal Desimpedidos, Fred, se encontrou com os integrantes do Quarto Fundo do Mar para questionar sobre os votos em Larissa. Incomodada, a sister revelou que se incomodou com a fala de Ricardo durante a conversa entre Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila.

Logo em seguida, o desentendimento se inicia. Fred afirma que Ricardo entrou na conversa para se justificar, mas que o assunto era outro. O biomédico contrapõe alegando ter ouvido seu nome, momento em que o líder da semana revela que o grupo está desconfiado das atitudes do brother.

"A partir do momento que você foi para o VIP da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei pra você: 'Facinho, você se afastou demais, você tá do lado de lá'. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes", disse. Neste momento, Ricardo responde questionando as alianças de Fred.

"As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por game não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso", aponta Ricardo. Diante disso, o líder da semana revela que o acordo entre o biomédico e Gustavo expõe o Quarto Deserto.

"Você estava tomando um monte de alvo, por que você não ia pro Paredão? Você tinha um acordo sujo lá do outro lado. Você vai ver quem vai rir por último", diz Fred. "Você é uma piada, mano. Quem foi no Paredão foi por minha causa?", responde Ricardo, que também chamou o líder de mentiroso.

