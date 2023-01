A primeira semana do BBB 23 já está movimentando a web. Nos primeiros dias do jogo, duas duplas se destacaram: o ‘agroboy’ Gustavo e a jogadora de vôlei Key Alves, e as queridinhas da edição até o momento, Larissa Santos e Bruna Griphao. A dupla de meninas já criou uma imagem positiva no jogo, enquanto o casal está sendo alvo de críticas nas redes.

O casal 22, como foi apelidada a dupla Key e Gustavo, virou alvo nas redes digitais por dois motivos: o primeiro seria o suposto apoio do casal ao ex-presidente Jair Bolsonaro (o que explica o apelido), e o segundo é o posicionamento de Gustavo e Key contra a dupla Larissa e Bruna durante a prova da Imunidade.

A dinâmica inicial desta edição do programa algemou dois participantes um no outro, sem dar direito de escolha para os jogadores. Assim, se formaram as duplas Gustavo e Key, e Bruna e Larissa. O brother ‘cowboy’ e a jogadora de vôlei logo foram vistos como o potencial primeiro casal da casa, e uma sintonia entre os dois se mostrou visível desde o começo. Entretanto, ambos parecem se colocar contra as favoritas do público, Larissa e Bruna, e isso está deixando os fãs da dupla favorita insatisfeitos com o casal..

A má fama do casal cresceu durante a primeira prova deste ano, quando aconteceu um atrito entre Bruna Griphao e o cowboy Gustavo. A dupla Key e Gustavo foi eliminada uma vez, mas retornou para a prova por decisão da equipe do BBB. Assim que voltou, Gustavo gritou “Chupa, Bruna”. As provocações continuaram por um tempo. O agroboy alegou que Bruna ria e torcia pela saída dele e de Key da prova de resistência. Na sequência, Bruna diz querer “esfolar a cara dele”, se referindo ao brother.

Em publicações das redes sociais, parte do público quer que o casal 22 seja os primeiros a serem eliminados. Entre os posts que se destacaram nas redes sobre a dupla, alguns dizem que “se a prova do BBB for de resistência, Key Alves e Gustavo levam pois estão acostumados a ficar por dias em frente aos quartéis”, e também que “O Boninho pegou o casal Gustavo Agroboy e Key Alves na frente do quartel do Exército”.

Agora, a opinião do público se divide entre aqueles que torcem para que o casal se concretize, e aqueles que querem a eliminação da dupla.

