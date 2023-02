Na noite da última terça-feira (14), Paula foi eliminada com 72,5% num paredão contra Amanda, Bruno e MC Guimê. A rejeição foi a maior da temporada, até o momento.

Após a saída da sister, reações divididas povoaram a casa. Cristian, por exemplo, parecia não acreditar. Ele ficou o tempo todo imóvel, sentado no chão e com as mãos no rosto. MC Guimê e Amanda, que estavam no paredão junto de Paula, ficaram aos prantos após a eliminação da biomédica. O cantor desabou primeiro e Amanda foi consolá-lo.

Mostrando um outro lado da mesma moeda, alguns brothers reafirmaram a eliminação de Paula. Marvvila, Larissa e Bruna Griphao falaram mal da biomédica. “Personalidade muito duvidosa”, disparou Larissa em desabafo com Marvvila. Já Bruna, revendo a trajetória de Paula na casa junto de Ricardo e MC Guimê, disse que “ela mentiu para mim, mentiu para o grupo, mentiu para o Cristian. Ela mentiu para todo mundo, mano, em uma noite só”. A atriz finalizou dizendo que acreditava que as mentiras não eram por maldade, mas sim porque “ela ia se embolando nas coisas”.

No quarto do líder, a movimentação de Key Alves e Gustavo foi intensa durante a madrugada. O líder Gustavo usou um card da central para ouvir a conversa de Bruna Griphao, MC Guimê e Ricardo sobre a eliminação. O casal ouviu da conversa do trio que existiam pessoas maldosas e inteligentes no jogo. Gustavo prontamente se identificou, mas Key disse acreditar que os três falavam de Paula.

Ainda falando sobre Griphao, a jogadora de vôlei se exaltou. “Se ela estiver falando isso para você, ela está sendo falsa, que é o que eu acho que ela é, que já falei isso para você dez vezes e não vou falar de novo dela para você”, disparou.

Fred Nicácio também foi pauta do casal no quarto do líder. “Não confio nele… Pessoas malandras, pra mim, não são pessoas confiáveis”, disse o líder Gustavo. Já para Key, apesar de ter alguns pontos positivos, Nicácio seria do tipo manipulador dentro do jogo.

Ao longo da noite, já fora do quarto do líder, Key também fala de Amanda. Para a jogadora de vôlei, a médica é uma jogadora “fraca” dentro do jogo. Os membros do Quarto Deserto reforçaram a teoria da sister. Ao que tudo indica, o Quarto do Fundo do Mar está de fato com os seus dias contados.

Key e Gustavo foram jantar na cozinha vip e ficaram trocando cantadas e indiretas por um tempo. Depois de um tempo de flerte, já no quarto do líder, os dois protagonizam uma cena digna de filme. Com luzes vermelhas, sentados de frente um para o outro, os dois conversam sobre a vida e trocam segredos. Key revela já ter ficado com mulheres e Gustavo conta que já desfilou de sunga e terno. Entre brincadeiras e cantadas, os dois se beijam sob a luz vermelha até irem dormir.

Apesar do clima entre o casal, alguns brothers falam sobre a dinâmica de Key e Gustavo. MC Guimê, falando com Bruna Griphao e Ricardo disse acreditar numa aproximação do casal de Cristian. “Deixa o tempo agora com eles, e que as máscaras caiam. Não só deles, mas de outras pessoas também”, disparou o cantor.

Como será que os jogadores vão se posicionar e se comportar agora que a unidade do Quarto Fundo do Mar chega ao fim? Acompanhe nossa página do BBB para mais informações.

