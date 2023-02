O quarto paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo (12). Após a formação, os brothers e sisters tiveram discussão coletiva, rompimentos de grupo e ânimos exaltados. Um dos motivos que deu combustível para a disputa desta madrugada foi o voto aberto para a votação de ontem.

O maior motivo para toda a confusão generalizada na casa veio com o voto de Cristian em Fred Nicácio, contrariando alguns jogadores do seu grupo. Domitila Barros e Sarah Aline se incomodaram e falaram sobre “lealdade” durante o programa. Como forma de retaliação, as sisters mudaram o voto que haviam combinado para indicarem Cristian para o paredão. O clima do pessoal do Quarto Fundo do Mar ficou tenso a partir desse momento.

Sarah Aline, após a formação do paredão, foi até Paula contar coisas que Cristian falava sobre ela e Bruna Griphao, quando Cristian e Sarah estavam com alguns membros do quarto Fundo do Mar.

“Uma das coisas que me fizeram votar no Cristian não foi porque ele puxou o Fred. Eu votei no Cristian por coisas que eu ouvi sobre você”, Sarah desabafou com Paula.

Assim que Paula descobriu que Cristian sabia do risco que a sister corria, não a avisou, e ainda se aproximou para colher informações do grupo rival, a sister se indignou. Após socar a parede com raiva, Paula disse: “Vou fazer da vida dele um inferno. Vai começar amanhã. Não vou esperar nem o paredão”.

Bruna Griphao também declarou guerra

Ao ver que a psicóloga Paula estava exaltada devido à postura de Cristian, Bruna Griphao falou para a sister se acalmar e prestar atenção em suas palavras, para não sair como mentirosa depois. Apesar de ter tentado acalmar Paula, Bruna também se irritou com Cristian. Assim que descobriu que o empresário se aproximou por interesse, a atriz disse que não vai mais dirigir a palavra a ele e declarou guerra: “Você é nojento, você é um psicopata”.

Fred se uniu às sisters

Entre as insatisfações dos jogadores do Quarto Fundo do Mar com a ‘traição’ de Cristian, e as reclamações do pessoal do Quarto Deserto sobre a aproximação do empresário de Bruna e Paula, Fred se uniu à treta.

Fred disse não acreditar que Cristian goste das meninas e chamou o empresário de traidor. “Não se fala nem de mulher desse jeito… Toma vergonha! Ninguém acredita mais. Você é tão traíra que o teu jogo te traiu”, finalizou a lição de moral.

Por fim

Ao que tudo indica, o grupo dos brothers do Quarto Fundo do Mar chegou ao fim. Após a briga generalizada à respeito do voto e das atitudes de Cristian, Gustavo anunciou a saída dele e de Key das estratégias do grupo.

“Não confio mais em ninguém. Gosto muito de todo mundo. Não dá mais pra mim, cada um faz o seu jogo, cada um vota em quem quer”, disparou o fazendeiro ao ver a repercussão da votação aberta.

