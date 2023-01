A 23ª edição Big Brother Brasil chegou mostrando a que veio. Na estreia do reality mais aguardado do Brasil, nesta segunda-feira (16), a confraternização entre os participantes durou pouco e já na primeira noite eles enfrentaram uma prova de resistência, valendo a imunidade, que já dura mais nove horas.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

Depois de uma madrugada inteira de concentração para apertar o botão e muito banho de meleca e confete, por volta das 9h três duplas ainda resistiam na prova: Bruna Griphao e Larissa, Fred e Ricardo e Gabriel Santana e Sarah Aline.

Leia também:

BBB23: Veja as duplas formadas com Pipocas e Camarotes

BBB23: Goiás está fora da edição, que começa na próxima segunda-feira (16) com novidades

MC Guimê e Tina foram a primeira dupla eliminada. Cristian e Marvvila, a segunda. As duas primeiras duplas que deixaram a disputa pela imunidade não poderão participar da Prova do Líder na quinta (19).

O BBB23 começou com 22 participantes, sendo 10 pipocas, 10 camarotes e 2 integrantes da casa de vidro. Eles entraram no programa em duplas, pré-determinadas pelo público por meio de votação, amarrados pelas mãos. Cada duo é formado por um Pipoca e um Camarote, exceto os dois selecionados na Casa de Vidro.

A formação de duplas para a entrada no BBB23 foi uma das surpresas desta edição. Durante o programa, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que os brothers vão passar a primeira semana inteira grudados um no outro.

Mas antes mesmo do início, o programa inovou com a Casa de Vidro dentro de um shopping, no Rio de Janeiro, de onde o público escolheu dois nomes para disputar o prêmio. Nas edições anteriores, a Casa de Vidro era montada dentro do próprio confinamento, no Estúdio da Globo.

Outra mudança da edição é o valor do prêmio, que está indefinido. O que se sabe até agroa é que ele começa com 1,5 milhão, mas irá aumentando ao longo do programa.

"Provinha simples pra botar todo mundo no mood game. Vale o maior prêmio da história do BBB", postou o big boss Boninho em seu perfil no Instagram.

Confira as duplas formadas para a primeira semana do BBB 23:

Gabriel e Paula (Casa de Vidro)

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila

Christian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred Desimpedidos

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê