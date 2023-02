A segunda festa do líder Gustavo aconteceu nesta quarta-feira (15). Com touro mecânico, música e muita bebida, a movimentação se estendeu por toda a noite e só terminou de manhã, com muita briga. Acompanhe o resumo da noite.

Reconciliação

Durante a festa do líder desta quarta-feira (15), a atriz Bruna Griphao fez as pazes com Larissa. As sisters haviam brigado, na tarde do mesmo dia, por conta de desorganização no Quarto Deserto. A atriz reclamou que a professora de Educação Física mexeu em suas coisas. Larissa, de prontidão, rebateu dizendo que as coisas de Griphao estavam espalhadas por todo o quarto, e começou aí o desentendimento. Bruna chegou a dizer que seria melhor se as duas se afastarem.

Enquanto isso, tanto Fred quanto Bruna perceberam que Larissa estava incomodada com alguma coisa. A atriz se aproximou para resolver a situação entre elas. "Mexe muito comigo brigar com você. Eu te admiro, você continua sendo minha prioridade. Eu só quero te ver bem. Eu estou sentindo que estou te fazendo mal e você também”, disse Bruna. A sister confessou estar sendo imatura e por fim as duas se abraçaram. “Eu, Bruna, nunca vou deixar de gostar de você do jeito que gosto”, revelou a atriz à Larissa.

Paredão

A eliminação de Paula ainda está rendendo assunto na casa. Cristian, que virou alvo dos jogadores após o quarto paredão, explicou para Cara de Sapato e para Amanda (em ocasiões diferentes) que os votos que Amanda levou, teriam sido ideia de Marvvila.

"A gente imaginou que o Gaga puxaria a Marvvila se ele tivesse o Contragolpe, e ela que falou que queria ir com a Amanda", explicou Cristian.

Ainda sobre sua ‘traição’ ao grupo, Cristian foi se desculpar com o líder Gustavo. “Só traí o grupo, não traí vocês. Só isso que tenho pra te falar, gosto muito de você”, afirmou o empresário. Cristian contou ainda que só traiu o grupo por discordar de alguns posicionamentos, mas não deu mais detalhes.

O after

Depois da festa, os brothers foram até o Quarto Deserto e começaram uma guerra de espuma. Tudo começou com cantoria, rimas e dança, mas logo a coisa desandou.

Ricardo pegou um pote com espuma de barbear, colocou um pouco na mão de Bruno, que em seguida espalhou a espuma nas costas de Bruna Griphao. A atriz recebe mais espuma, no cabelo dessa vez, das mãos do próprio Ricardo. A sister revida e passa o produto de barbear no rosto do brother que começou a brincadeira. Fred e Ricardo continuam com a brincadeira um com o outro.

Em seguida, Larissa entra no quarto e Marvvila passa a espuma no rosto da professora. Larissa se estressa, diz que entrou um pouco de produto em seu olho e sai do quarto batendo a porta. Logo em seguida, a sister volta e diz para Ricardo limpar toda a bagunça. Tanto Larissa quanto MC Guimê dizem que todos já passaram dos limites.

O problema só cresceu quando Aline Wirley e Marvilla se desentenderam. Wirley pegou Bruno, Fred e Marvvila pelo braço e pediram para que saíssem do quarto. Marvvila se irrita e as duas sisters começam a discutir. “Deixa eu te falar uma coisa? Vocês passaram”, retrucou a cantora.

Na sequência, MC Guimê discute com Aline. O cantor diz concordar que passaram dos limites na brincadeira, mas disse não concordar com a forma que Wirley falou com Marvvila. "Entendo o ponto de vista dela. Também não é certo, mami, você embaçar na Marvvila", disse para a cantora.

Aline pergunta o que ela deveria ter feito na situação, e lembra outra confusão dentro do quarto em festas anteriores. A partir daí a discussão se estendeu por mais algum tempo pro conta da brincadeira dentro do quarto.

Larissa se revolta com a briga de espuma e começa a gritar. "Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar", gritou a professora enquanto se lavava no banheiro. Aline se juntou à Larissa e complementou: "Esse tipo de coisa não tem graça”. A psicóloga completa dizendo que “passou do limite. Nada a ver, brincadeira de quinta série”.

De volta no quarto, a confusão continua com Larissa e Ricardo. A professora de Educação Física diz que Ricardo tem mania de ofender os outros e o brother retruca: “Mete o pé”. Pouco antes de sair do quarto, Ricardo chama Larissa de chata e as ofensas continuam mesmo depois do brother ter fechado a porta do quarto.

No fim da confusão, depois que Bruno entrou na briga, Aline Wirley foi dormir no Quarto do Fundo do Mar.

