Após 12 horas de duração, Fred e Ricardo foram os últimos a deixar a Prova de Imunidade Globoplay. Com a vitória, a dupla ganha imunidade e fica livre do próximo paredão, que será formado no próximo domingo (22).

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

Larissa e Bruna Griphao também ficaram até o fim da disputa, mas quem levou a melhor foram Fred e Ricardo, que comemoram com um abraço. A vitória também garantiu R$10 mil ao primeiro lugar, além de uma década de Globoplay grátis. Já para as duas primeiras duplas que saíram da prova, um castigo: os quatro participantes não poderão competir na Prova do Líder.

Leia também:

BBB23 estreia com prova que já dura mais de 9 horas

BBB23: veja as duplas formadas com Pipocas e Camarotes

MC Guimê e Tina foram os primeiros eliminados da disputa após o brother ter apertado o botão do totem antes do tempo indicado. Logo depois, Cristian e Marvvila também foram eliminados e, juntos de Guimê e Tina, não disputarão a primeira Prova do Líder da edição.

Cezar e Domitila foram a terceira dupla a sair do Provódromo. Depois deles, foi a vez de Bruno e Aline Wirley se despedirem da Prova de Imunidade. Após Gustavo e Key Alves terem deixado o Provódromo por uma avaliação técnica da dinâmica, Bruna Griphao comemorou a saída do mato-grossense da disputa. Quando a dupla, no entanto, retornou ao jogo e venceu uma das rodadas, Gustavo comemorou com um: "Chupa, Bruna! Caubói não tinha saído? Caubói voltou".

Amanda e Antonio 'Cara de Sapato' Jr, Marília e Fred Nicácio, seguidos por Paula e Gabriel, deram adeus ao campo de prova e retornaram à casa. Gustavo e Key Alves deslizaram e foram eliminados. A dupla apertou o botão no momento errado pouco antes de 8 horas de prova e foi eliminada.

Primeiro Paredão

O Primeiro Paredão do BBB23 acontecerá em duas etapas durante a eliminação na próxima terça (24). Na primeira etapa, o público vai tirar uma dupla da casa, mas essa dupla não vai embora imediatamente. Após a eliminação, os dois participantes vão para o Quarto Secreto, onde começa a segunda etapa. Em seguida, será aberta uma nova votação e aí sim uma pessoa será definitivamente eliminada, enquanto a outra pessoa da dupla volta para o BBB 23.