Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do BBB 22 com 76,18% dos votos Sister disputou o paredão com os brothers Gustavo e Paulo André

A dançarina Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do BBB 22 com 76,18% dos votos, na noite desta terça-feira (23/2). Gustavo recebeu 22,24 % dos votos e Paulo André, 1,58%. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt fez uma provocação. "Então pensa aí: o que será que você fez para ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez?" Para finalizar, o apresenta...