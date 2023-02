Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6), a casa pegou fogo com longas conversas e acertos de contas. O clima ficou tenso ainda durante o jogo, mas a madrugada no BBB 23 foi marcada pela saída de Ricardinho Vieira, o Cara de Sapato, do grupo Quarto Deserto.

Em uma conversa com Fred Nicácio, o lutador de MMA enfatizou que não vai mais deixar de fazer o que quer para agradar seus aliados. Durante a madrugada, Cara de Sapato falou algumas vezes que está incomodado com a divisão da casa em grupos.

"Por mim, essa questão já deu. Deu pra mim, deu pra você, deu pra todo mundo. Já falei para o meu grupo. Para mim, deu. Se eu pegar o VIP, vou levar a Key e o Caubói. Vou levar as pessoas que quero comigo. Não vou ser incoerente com as minhas coisas. Cansou, e tenho certeza que para vocês também", disse o brother.

Em outro momento, Cara de Sapato disse que não pedirá votos para Tina, que faz parte do grupo do Quarto Deserto, continuar no jogo. O brother acha que ela será eliminada nesta terça-feira (7). "Eu já falei pro grupo em relação à minha saída. Eu vou votar, eu vou agir da forma que eu quiser", disse o lutador.

