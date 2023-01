Faltando uma semana para a estreia do BBB 23, Boninho, diretor do reality show, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (9) para anunciar que a Casa de Vidro do programa vai começar amanhã (10), no shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro. A dinâmica vai colocar duas pessoas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"É super simples. Escolher um casal, uma dupla. E tá aí a grande brincadeira, só um pedacinho para vocês entenderem", disse ele.

A edição deste ano tem estreia marcada para o dia 16 de janeiro, e será novamente dividida entre xepa e VIP, com nomes como o do cantor Vitão e Yasmin Brunet entre os cotados.

