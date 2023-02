O atendente de farmácia Bruno Gaga, de 32 anos, apertou o botão de desistência e saiu do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) nesta sexta-feira (17). Durante sua despedida, o participante afirmou que ficou no programa até onde conseguiu, mas que não estava aguentando mais por se sentir perdido.

"Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", disse.

Bruno também comentou que quer estar com seus pais e familiares de novo e se desculpou com os demais brothers. “Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", afirmou. Após esse desabafo, ele foi consolado pelos demais participantes do reality.

A saída de Bruno aconteceu algumas horas depois do fim da Prova do Líder. Após a desistência, o Big Boss aproveitou o momento para dar um recado aos demais brothers e lembrá-los do objetivo do programa. "Agora é menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Não esqueçam do jogo que segue", enfatizou.

