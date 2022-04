O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, por meio de suas redes informou, na manhã desta sexta-feira (1º), que as cirurgias, na cabeça e em uma das pernas, realizadas em Rodrigo foram bem sucedidas. O ex-BBB, de 36 anos, sofreu um grave acidente de carro durante a madrugada desta quinta-feira (31) na Marginal Pinheiro. Ele está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo.

O segundo eliminado desta edição do BBB estava no banco de trás de um carro por aplicativo quando o mesmo se chocou contra um caminhão e Rodrigo, que não estava com cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo.

Cochilo

Em entrevista à TV Globo, o motorista do carro contou que pode ter cochilado ao volante e bateu contra o carro. “Eu só vi o airbag na minha cara.”