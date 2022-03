No próximo domingo os brothers vão votar para indicar os 3 emparedados da semana. No programa desta quinta-feira (24), o apresentador Tadeu Schimdt apresentou ao público as regras para a formação da berlinda. O anjo da semana vai imunizar um participante, em seguida, o líder indica uma pessoa direto ao paredão sem direito a prova bate-volta.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

A casa vota no confessionário, e os dois mais votados vão para o paredão. O mais votado tem direito ao contragolpe.

Se houver empate, os dois emparedas fazem uma indicação, em consenso, no confessionário. Em caso de empate entre mais de duas pessoas, o líder escolhe quem ele quer salvar, e os demais estão no paredão.

A mesma situação para o caso de empate no segundo lugar da votação. Por último, 3 participantes disputam a prova bate-volta, com exceção do indicado do líder.