Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o administrador Gabriel mora hoje em Florianópolis e quer se estabelecer na cidade como modelo. Na lista de façanhas, ele já ficou com Anitta depois de viralizar no TikTok e chamar a atenção da cantora. E também teve affair com Luíza Sonza e Gabi Lopes.

Gabriel tem cerca de 50 tatuagens pelo corpo, entre elas homenagens para seus avós maternos, pais, às irmãs e ao avô paterno. Também já foi tatuado por um monge na Tailândia, usando a técnica Sak Yant. Ele disse que não tem tatuagens íntimas mas gostaria de fazer, apesar de considerar fraco para dor.

“Faria várias. Tenho vontade de fazer mais tatuagens, mas sou fraco pra dor”, contou ele.

O administrador namorou só uma vez até hoje, entre os 16 e 19 anos, quando morou em Ribeirão Preto. Conta que chegou a pesar 92kg na adolescência e sofreu bullying na escola, hoje gosta de praticar surfe mas admite: “Eu finjo mais do que surfo”.

Gabriel disse que sua inspiração para começar a tatuar o corpo foi o modelo Mateus Verdelho. Segundo ele muitos homens mandam cantadas mas Gabriel só fica com mulheres e tem Grazi Massafera como símbolo sexual e confessou nunca ter mandado nudes pra ninguém a não ser que tenha um pedido em especial, “Se a Anitta pedir eu mando”, disse.

O tutor de dois gatinhos, Marquês e Baronesa, já teve cabelos grandes, é torcedor do São Paulo e coleciona camisa de clubes estrangeiros.

