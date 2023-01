Hoje empresária e responsável por sustentar os pais, Giovanna já passou dificuldades quando era criança quando sua família enfrentou grave crise financeira, passava fome e foi amamentada até os 4 anos e meio de idade como recurso para suprir a alimentação.

Por conta de sua aparência a participante da Casa de Vidro conta que sofreu bullying na escola. “Eu usava aparelho, óculos e nunca fui magrela. Já tive problemas seríssimos por questão de alimentação. Por isso que em toda a minha trajetória escolar eu tive pouquíssimos amigos”, disse Giovanna.

Hoje a geminiana com ascendente em Gêmeos e declaradamente bagunceira apresenta algumas mudanças, como o cabelo que ela tinge de ruivo mas tem coloração natural castanha e ela diz que as pessoas chamam de loiro escuro. Hoje ela afirma não querer mais nenhuma mudança no corpo.

“Já fiz rinoplastia, preenchimento labial, lipo, lipo enxerto bumbum e coloquei dente de porcelana”, contou.

Giovanna cursou direito e química mas não chegou a terminar nenhum dos dois. Gamer, é jogadora de League Of Legends e durante as transmissões chegou a ser reconhecida por alguns fãs. Hoje em dia ela também publica dicas de looks na internet e contou ter se apaixonado por moda depois de assistir o filme “O Diabo Veste Prada”. “Consigo mostrar partes da minha personalidade através da moda”, comentou ela.

A empresária completou seu perfil dizendo que tem dois cachorros, o Odin, um Pug de 5 anos, e a Dori, uma Yorkshire de 4 anos. Disse também que nunca se relacionou com pessoas do mesmo sexo.

“Não tenho vontade, só curiosidade. Se fosse uma famosa dando em cima de mim também não, porque fama não vai mudar meu tesão na pessoa” finalizou.

